‘Siempre nos quedará París’ invita a los oyentes a revisar el rumbo vital junto a Daniel Calero

El programa de la emisora autonómica emite la entrega «El día que recuperé mi brújula» este lunes a las 22:00 horas

La Radio Canaria emite este lunes 1 de junio, a partir de las 22:00 horas, una nueva entrega del programa de psicología e inteligencia emocional ‘Siempre nos quedará París‘. El espacio conducido por la periodista Rosa Vidal contará en esta ocasión con la participación de Daniel Calero, presentador del concurso ‘Cógeme si puedes‘ de Televisión Canaria, cantante y humorista. Bajo el título «El día que recuperé mi brújula», el episodio propone una reflexión sobre el ritmo actual de vida, el peligro

de actuar bajo el piloto automático y la importancia de retomar el control de las decisiones personales frente a las expectativas externas.

En este contexto, la conversación de este episodio profundizará en cómo la velocidad de la rutina diaria, las exigencias sociales y la exposición en las redes sociales pueden desviar a las personas de sus motivaciones reales. A través de la experiencia de Daniel Calero y las pautas de inteligencia emocional de Rosa Vidal, el programa abordará esos momentos de inflexión o pequeños «clics» —provocados a veces por una pérdida, un cansancio acumulado o una decepción— que obligan a detenerse y a evaluar si el rumbo tomado coincide con la identidad de cada uno.

‘Siempre nos quedará París’ invitará de este modo a los oyentes de la radio pública a realizar un ejercicio de autocrítica para descifrar si se sienten protagonistas o meros pasajeros de su propia existencia. Con preguntas orientadas a revisar el «GPS vital», ‘Siempre nos quedará París’ analizará la necesidad de ajustar la dirección de nuestras vidas, rompiendo con las inercias cotidianas para centrarse en aquello que aporta bienestar emocional y nos hace sentir vivos.

Para profundizar en este análisis, el programa planteará de forma directa a la audiencia un ejercicio de introspección; imaginar la propia vida como un libro que se está escribiendo en el presente, revisando si el argumento actual es el deseado o uno impuesto por las circunstancias externas. Además, se insistirá en la idea de que, a pesar de la inercia diaria y del movimiento constante, todavía se está a tiempo de dar un giro de guion para modificar el rumbo de la historia personal, priorizando la dirección hacia la que nos dirigimos antes que la velocidad con la que intentamos avanzar.