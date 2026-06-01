El 56 % del sueldo bruto de un residente en Canarias supera en seis puntos la media nacional, ocupando el archipiélago la quinta plaza con mayor esfuerzo económico para acceder a un alquiler

Vivienda en alquiler. Imagen de recurso Europa Press

Los inquilinos de Canarias tuvieron que destinar el 56 % de su sueldo bruto al pago del alquiler en 2025, seis puntos más que la media nacional (50 %), según los datos de los salarios ofertados por InfoJobs y los precios de la vivienda en alquiler de Fotocasa. El archipiélago se situó como la quinta comunidad autónoma con mayor esfuerzo económico para acceder a una vivienda de alquiler, solo por detrás de Madrid (71 %), Cataluña (70 %), Baleares (64 %) y País Vasco (58 %).

A nivel nacional, los inquilinos dedicaron de media la mitad de su salario bruto al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados, tres puntos más que en 2024. El precio del alquiler cerró el año con un incremento interanual del 6,9 %, hasta alcanzar los 14,21 euros por metro cuadrado al mes, mientras que el salario bruto medio fue de 27.336 euros anuales, equivalente a 2.278 euros mensuales en 12 pagas.

Comunidades autónomas y provincias

Por comunidades autónomas, Madrid encabezó la clasificación con un esfuerzo del 71 % del salario bruto, seguida de Cataluña (70 %), Baleares (64 %) y País Vasco (58 %). Tras Canarias (56 %), se situaron Comunidad Valenciana (48 %), Cantabria (43 %), Navarra (41 %), Andalucía (41 %), Asturias (41 %) y Galicia (38 %), entre otras.

En el análisis provincial, las dos provincias canarias también figuran entre las diez con mayor porcentaje de sueldo destinado al alquiler. En Las Palmas, los arrendatarios emplearon el 57 % de sus ingresos brutos para pagar una vivienda de 80 metros cuadrados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el esfuerzo alcanzó el 54 %.

La provincia de Barcelona registró el mayor nivel de presión, con un 76 % del sueldo destinado al alquiler, seguida de Madrid (72 %), Baleares (64 %), Vizcaya (61 %), Las Palmas (57 %), Guipúzcoa (57 %), Málaga (57 %), Girona (55 %), Santa Cruz de Tenerife (54 %) y Valencia (53 %).

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, advirtió de que esta creciente presión económica está obligando a muchas personas a retrasar decisiones como emanciparse, formar una familia o cambiar de empleo. Por su parte, la directora de Comunicación de InfoJobs, Mónica Pérez, señaló que los datos de 2025 evidencian una creciente desconexión entre la evolución de los salarios y el encarecimiento del alquiler, una brecha que afecta al ahorro, al poder adquisitivo y a la movilidad laboral.