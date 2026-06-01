Durante el mes de mayo se produjeron cinco fallecimientos por ahogamiento en las islas, entre ellos un submarinista desaparecido en La Gomera cuyo cuerpo aún no se ha localizado

Bandera roja en una playa. Imagen cedida por ‘CANARIAS, 1500 KM DE COSTA’



Canarias registró 25 personas fallecidas por ahogamiento entre enero y mayo de 2026, una cifra que supera en un 4% a la contabilizada en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 24 víctimas mortales. Así se desprende del último informe elaborado por la asociación para la prevención de accidentes en el medio acuático Canarias, 1500 Km de Costa.

Durante mayo se produjeron cinco fallecimientos, entre ellos el de un submarinista desaparecido a principios de mes en la costa de La Gomera, cuyo cuerpo aún no se ha localizado. Además, en ese mismo periodo se registró una persona en estado crítico, tres heridos graves, tres moderados, dos leves y cinco rescates de personas que resultaron ilesas.

En total, los accidentes acuáticos registrados en Canarias durante los cinco primeros meses del año afectaron a 81 personas, lo que supone un incremento del 37% respecto a las 59 contabilizadas en el mismo periodo de 2025. Del total de afectados, ocho permanecieron en estado crítico, once sufrieron heridas graves, diez moderadas y diez leves, mientras que diecisiete personas fueron rescatadas sin lesiones, según indica un comunicado de la asociación.

Perfil de las víctimas

Entre las 25 personas fallecidas por sumersión, once eran adultos, tres tenían más de 60 años y una era menor de edad. En diez de los casos no se pudo determinar la edad. Asimismo, diecinueve de las víctimas mortales fueron hombres y seis mujeres.

En cuanto a la nacionalidad, trece de los fallecidos eran extranjeros procedentes de siete países distintos: Alemania (3), Estados Unidos (1), Venezuela (1), Bélgica (1), Noruega (1), Italia (1) y Países Bajos (1), además de cuatro extranjeros cuya nacionalidad no fue especificada. Tres de las víctimas eran españolas, mientras que en nueve casos no se disponía de información sobre el país de origen.

Once menores afectados en lo que va de año

El informe también pone el foco en la accidentalidad infantil. Entre enero y mayo, once menores resultaron afectados en entornos acuáticos de Canarias: una menor falleció, cuatro sufrieron heridas graves, dos moderadas, dos leves y otros dos rescatados ilesos.

Solo durante mayo se registraron cuatro menores accidentados. Tres de ellos estuvieron a punto de perder la vida por ahogamiento en piscinas, una situación que, según la asociación, está relacionada en el 90% de los casos con la falta de supervisión adulta.

Entre los sucesos más destacados figura el rescate de un niño de apenas 18 meses que presentó síntomas de ahogamiento grave en la piscina de una vivienda en Valsequillo, en Gran Canaria. También se asistieron a un menor de cuatro años, en estado grave, y otro de cinco años, con heridas moderadas, tras incidentes ocurridos en piscinas de complejos turísticos del sur de la isla.

Por otro lado, un joven de 17 años tuvo que ser evacuado por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) después de precipitarse desde varios metros de altura en una zona de costa rocosa de Tenerife, resultando herido de carácter moderado.

Bañistas y zonas de playa, los más afectados

Según la actividad que realizaban las víctimas mortales en el momento del accidente, diez eran bañistas, siete corresponden a personas incluidas en la categoría “otros” —caídas al agua desde muelles, acantilados, paseos marítimos u otros entornos costeros—, tres eran submarinistas y dos pescadores. En tres casos no se pudo determinar esta información.

Tenerife concentró el 40% de las muertes por ahogamiento registradas en Canarias durante 2026, con un total de diez fallecidos. Le siguieron Fuerteventura (5), Gran Canaria (4), El Hierro (3), La Gomera (2) y Lanzarote (1), mientras que La Graciosa no registró víctimas mortales.

El 52% de los accidentes mortales ocurrió durante la tarde, frente al 16% registrado por la mañana y el 8% durante la noche. En el 24% de los casos no se disponía de información sobre la franja horaria.

Las playas continúan siendo los espacios con mayor índice de accidentalidad, al concentrar el 55% de los incidentes. Les siguen los puertos y zonas de costa (27%), mientras que las piscinas naturales y las piscinas convencionales representan cada una el 9% de los casos.

Datos procedentes de fuentes oficiales

Según indica el comunicado, la asociación Canarias, 1500 Km de Costa elabora este estudio a partir de información obtenida de fuentes oficiales relacionadas con el ámbito de las emergencias, entre ellas el 112 Canarias, Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Policías Locales, Bomberos y Protección Civil.

La iniciativa cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias y la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes, además de la colaboración de las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.