La prealerta estará activa al menos hasta el 30 de septiembre, aunque la declaración podría cambiar

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria por riesgo de incendios forestales.

Imagen archivo RTVC.

Por tanto, se activa el INFOCA en situación de prealerta, al menos hasta el 30 de septiembre, por ser época de peligro alto de incendios forestales. No obstante, esta declaración podrá cambiar, en función de las circunstancias de las previsiones meteorológicas y del análisis de riesgo de los órganos competentes en materia de protección civil y prevención de incendios.