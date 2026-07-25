No se descarta alguna llovizna de madrugada en las medianías de esta vertiente. En el resto, poco nuboso o despejado

El tiempo en Canarias | Nubes por el norte y viento alisio que irá perdiendo intensidad

Terminamos el fin de semana con tiempo algo más tranquilo. Este domingo tendremos cielos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas que serán más compactos a primeras y últimas horas. Además, no se descarta alguna llovizna de madrugada en las medianías de esta vertiente. En el resto, poco nuboso o despejado salvo en el oeste de Fuerteventura y Lanzarote que habrá intervalos.

Temperaturas en ligero descenso en el interior y mitad sur de las islas centrales. Máximas 23ºC – 30ºC en costas. Además, no se descarta que se superen los 30ºC en puntos del oeste y sureste de Gran Canaria, en el valle de Güímar en Tenerife y en el sureste de Fuerteventura. El viento perderá intensidad. Soplará un alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste de las islas montañosas y en el sur de Jandía en Fuerteventura e interior de Lanzarote donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes especialmente de madrugada. En el mar, habrá mar combinada del noreste en costas abiertas abiertas al norte con olas 1,5m – 2m. Además, en costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Intervalos en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en el sureste y noroeste. Temperaturas sin grandes cambios.

La Palma: Intervalos en el norte y este sin descartar algunas lloviznas de madrugada en las medianías del noreste. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, que soplará con más fuerza en los extremos. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 25ºC en la capital.

La Gomera: Despejado salvo por el norte e interior que habrá intervalos sin descartar alguna gota. Alisio intenso de madrugada. Temperatura máxima que rondará los 27ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos en el norte sin descartar alguna llovizna de madrugada en las medianías del noreste. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado con probables rachas ocasionalmente muy fuertes en extremos expuestos y área metropolitana. Temperaturas más cálidas en el valle de Güímar. En la capital irán desde los 23ºC a los 29ºC.

Gran Canaria: Despejado salvo por el norte que habrá intervalos que tenderá a nuboso a últimas horas. No se descarta alguna gota de madrugada en las medianías del norte. Calima en remisión. Alisio moderado que será fuerte en el sureste y noroeste donde son probables rachas localmente muy fuertes. Temperaturas que irán desde los 23ºC a los 26ºC en la capital.

Fuerteventura: Despejado salvo en el oeste que habrá intervalos. Calima en remisión. Además, alisio moderado más intenso en el sur de Jandía. Temperaturas más cálidas en el sureste. En la capital irán desde los 21ºC a los 28ºC.

Lanzarote: Despejado salvo en el norte y oeste que habrá intervalos. Calima en remisión. Alisio fuerte en el interior y sur. Temperaturas que oscilarán entre los 21ºC y los 28ºC en Arrecife.