El terremoto se produjo la noche de este domingo a unos 4 kilómetros de profundidad en la costa oeste de Fuerteventura

Imagen de la localización del seísmo. IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró en la noche del domingo un terremoto de magnitud 2,5 al oeste de la isla de Fuerteventura, un seísmo que fue percibido por parte de la población, según informó el organismo .

El movimiento sísmico se produjo a las 22:35 horas y tuvo su epicentro en una zona situada al oeste de la isla majorera. Según los datos facilitados por el IGN, el terremoto se originó a una profundidad de 4 kilómetros, en las coordenadas 28,47 grados de latitud norte y 14,37 grados de longitud oeste.

Aunque se trató de un seísmo de baja magnitud, varios ciudadanos notificaron haberlo sentido.

El IGN mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el archipiélago canario, una región que, debido a su origen volcánico, registra periódicamente movimientos de este tipo.

Recordemos que el pasado 22 de mayo se registró un terremoto de magnitud 4,8 al norte de la isla de Gran Canaria, a unos 61 kilómetros de la costa, según los primeros datos disponibles. El seísmo se produjo a una profundidad aproximada de 30 kilómetros y fue sentido prácticamente en toda la isla y en parte de Fuerteventura y Tenerife.