Fuerteventura pide que se bonifique el parking del aeropuerto a los residentes

El Pleno del Cabildo aprueba una declaración institucional pidiendo que se bonifique el parking del Aeropuerto a los residentes

El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado una declaración institucional instando a Aena y al Gobierno de España a bonificar el 75 % del parking del Aeropuerto de Fuerteventura a los residentes canarios y garantizar tarifas justas para los trabajadores aeroportuarios.

Parking del Aeropuerto de Fuerteventura

Justificación de la petición

Para el pleno del Cabildo, debido a la condición ultraperiférica e insular del Archipiélago, la movilidad es una necesidad para las personas de Fuerteventura. Estos movimientos, aseguran, forman parte de su vida cotidiana por motivos sanitarios, laborales, educativos, administrativos o familiares.

En el caso concreto del Aeropuerto de Fuerteventura, consideran que los elevados precios del parking afectan no solo a los usuarios y residentes, sino también a los propios trabajadores aeroportuarios y empleados de empresas auxiliares que prestan servicio diario en las instalaciones.

Pleno del Cabildo de Fuerteventura

Por este motivo, el Pleno del Cabildo insta al Gobierno de España y a Aena a implantar esta bonificación del 75 % en las tarifas. También solicitan que se revise la política tarifaria del parking del aeropuerto de Fuerteventura para adecuarla a la realidad social y económica de Canarias. Quieren así que se evite que «la insularidad continúe generando sobrecostes injustificados a los ciudadanos», explican en un comunicado. Se solicita, asimismo, al Gobierno de Canarias, que apoye institucionalmente esta reivindicación y la defienda ante el Estado.

Conexión marítima

Asimismo, el Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado una declaración institucional para instar al Estado a agilizar la licitación de la obligación de servicio público (OSP) de la línea marítima Cádiz-Puerto del Rosario.

De esta manera, el Pleno del Cabildo pone el foco en la especial importancia que tiene esta línea, en el caso de Fuerteventura, al tratarse de una conexión esencial para el transporte de pasajeros, vehículos, mercancías y carga rodada entre la isla y el territorio peninsular.

Dicha conexión marítima se encuentra actualmente amparada por una Obligación de Servicio Público (OSP), cuya vigencia finaliza el próximo 30 de junio, tras haber sido prorrogada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por un periodo extraordinario de un año. Por este motivo, el Pleno del Cabildo insta al Ministerio a agilizar la licitación de la nueva OSP de modo que se garantice un servicio esencial en una isla ultraperiférica cuya economía depende, en gran medida, de la conectividad marítima.