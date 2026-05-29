El Cabildo de Tenerife exhibe la «estrategia integral de movilidad» que existe en la isla, con 100 actuaciones estratégicas y más de 5.000 millones de euros previstos

Foto de archivo de la Autovía TF-5.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha resaltado la reducción de entre un 10 y un 12% de los tiempos de viaje en la Autopista Norte (TF-5), en el tramo entre Los Realejos y el área metropolitana, tras las iniciativas implantadas para mejorar la movilidad y la apuesta por el transporte público.

«El transporte público no sólo es imprescindible para mejorar el tráfico, es un multiplicador de la economía insular. Los medios para cambiar el modelo de movilidad están dando ya sus frutos. Tenerife se está moviendo mejor. Desde 2023, el uso del transporte público crece y el del coche privado empieza a reducirse», ha añadido.

Debate del estado de la isla

Así lo ha expuesto durante la celebración del Debate del Estado de la Isla en el Cabildo tinerfeño, donde ha resaltado los más de «120.000 tinerfeños y tinerfeñas como nuevos usuarios de la guagua y el tranvía».

«El sistema de datos del transporte público indica que si comparamos los últimos cuatro meses de enero-abril con el mismo periodo de hace tres años, los tiempos de viaje en las dos autopistas han empezado a mejorar. Fíjense, entre Los Realejos y el área metropolitana, entre un 10 y un 12%», ha advertido Dávila.

La institución estima que la apertura de la Pasarela Peatonal Padre Anchieta en La Laguna y la aplicación del escalonamiento en la entrada de los universitarios a partir de septiembre introduzcan nuevas mejoras.

«Empezamos a tener buenos resultados, pero Tenerife necesita que en la próxima década, 150.000 personas que hoy se mueven en vehículos privados pasen al transporte público», ha añadido.

Estrategia de movilidad

Durante su intervención, la presidenta insular ha disgregado, asimismo, la «estrategia integral de movilidad sin precedentes» que existe en la isla, con 100 actuaciones estratégicas y más de 5.000 millones de euros previstos para transformar el modelo de desplazamientos durante las próximas décadas.

La estrategia combina actuaciones simultáneas en carreteras, transporte público, inteligencia artificial aplicada al tráfico, movilidad universitaria, intercambiadores, renovación aeroportuaria e infraestructuras ferroviarias, situando a Tenerife «en una planificación propia de las grandes regiones metropolitanas europeas».

Entre las medidas destacadas figuran la Pasarela del Padre Anchieta, que ya habría mejorado la fluidez de 41.000 vehículos diarios; el escalonamiento de entradas a la Universidad de La Laguna, con reducciones de entre el 10% y el 15% en los tiempos de trayecto en la TF-5; la construcción de los terceros carriles de la TF-1 y TF-5, así como la modernización de enlaces estratégicos como Chafiras o el Polígono del Valle de Güímar.

El Cabildo también ha destacado la apuesta por el transporte público, con la incorporación de más de 350 nuevas guaguas, más de 100.000 expediciones adicionales y la contratación de 160 nuevos conductores.