Los detalles del operativo de seguridad y el tráfico se conocerán en los próximas días

El dispositivo de seguridad y movilidad por la visita del papa León XIV a Tenerife aspira a reducir el tráfico en el área metropolitana hasta acercarlo al de “un festivo” o “un domingo”, según indicó este miércoles el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

Tras una nueva reunión de seguridad, Pestana señaló que en los próximos días se cerrarán los detalles del operativo y que a principios de la próxima semana se convocará una rueda de prensa en cada provincia para explicar de manera detallada los cortes de tráfico y las restricciones previstas.

Cortes y teletrabajo

El delegado insistió en que las principales afecciones se producirán en la TF-5 y en los accesos entre el aeropuerto, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, así como en los desplazamientos internos de ambas ciudades.

Según explicó Pestana, el próximo 12 de junio habrá cortes coincidiendo con el traslado del pontífice desde el aeropuerto a La Laguna, posteriormente desde La Laguna a Santa Cruz y también durante el regreso.

Pestana advirtió de que esos cortes se producirán en una vía “ya saturada” y que la recuperación posterior de la normalidad puede tardar, como ocurre cuando se registra un accidente o cualquier incidencia en la autopista.

Tenerife espera conseguir un tráfico de festivo durante la visita del papa León XIV. EFE/ Alessandro Di Meo

Por otro lado, también explicó que en el traslado del sumo pontífice al centro de Las Raíces, la primera parada de León XIV, se organizará internamente por el aeropuerto para así evitar un corte de carretera en ese tramo.

Por ello, Pestana hizo un llamamiento a administraciones, empresas y ciudadanía para fomentar el teletrabajo, evitar desplazamientos innecesarios, utilizar transporte público y reducir la carga ordinaria del viario durante la visita.

El delegado indicó que él mismo ha priorizado el teletrabajo en la Delegación del Gobierno en Tenerife y Las Palmas y remitió una comunicación en este sentido a las administraciones estatales en este sentido.

Sin cifras concretas del dispositivo

Por otro lado, Pestana señaló que el transporte pesado y los suministros tendrán “una prohibición bastante importante”, cuyos detalles se explicarán cuando se presente el plan de movilidad.

Pestana informó además que la Universidad de La Laguna (ULL) ha decidido desplazar un día los exámenes previstos para la jornada de la visita, con el objetivo de evitar problemas de acceso a los centros universitarios.

El operativo contará con un despliegue de seguridad “importante” en Tenerife y Gran Canaria si bien las cifras concretas se facilitarán la próxima semana, Pestana recordó que hace un mes ya se anunció la llegada de más de 1.000 policías desde la península, a los que se sumarán efectivos de la Guardia Civil.

Unos 2.600 alumnos de la Escuela de Policía se unirán al dispositivo por la visita papal. Imagen de EFE

Colaboración entre administraciones

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, reconoció que la movilidad sigue siendo una de las principales preocupaciones del operativo y pidió evitar el uso del transporte privado en las horas de mayor afección.

El obispo animó a favorecer el teletrabajo y el transporte público para facilitar la organización de la visita, señaló que la respuesta social ante la visita está siendo “muy animada” y valoró la “total colaboración” de las administraciones para garantizar el éxito de la visita papal.

Asimismo, el obispo insistió en que la organización trabaja para compatibilizar la seguridad con la menor afectación posible a la ciudadanía y mostró su confianza en que la visita del pontífice suponga “una alegría para nuestro pueblo, para nuestra provincia y para nuestra isla”.

Por último, Eloy Santiago agradeció la colaboración de las administraciones y cuerpos de seguridad y destacó que la visita tiene un carácter “no solo religioso”, sino también histórico para Canarias, Tenerife y la provincia de Santa Cruz de Tenerife.