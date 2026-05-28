La empresa Lopesan está realizando movimientos de tierra en el entorno natural de Veneguera, en Gran Canaria, por lo que más de 30 colectivos piden explicación

Más de 30 colectivos de toda Canarias han exigido este jueves, a través de un comunicado, que la Dirección General de Costas del Gobierno aclare en qué consisten los movimientos de tierra que está llevando a cabo la empresa Lopesan en el entorno natural de Veneguera, en Gran Canaria.

Estos colectivos, entre los que se encuentran Ben Magec, Turcón, Canarias Insumisa, Salvar La Tejita, ATAN, Salvar Chira-Soria o la Fundación Telesforo Bravo, entre otras, han mostrado su preocupación por estos trabajos que lleva a cabo la filial agrícola de Lopesan realizando movimientos de grandes cantidades de cantos rodados y áridos en la propia playa, sin que haya cartel preceptivo.

Movimientos de tierra en Veneguera que denuncian que está haciendo Lopesan

Maquinaria pesada

Los colectivos han advertido que maquinaria pesada eliminó el talud natural característico de las playas del oeste de Gran Canaria, arrastrando «grandes cantidades de cantos rodados y áridos desde la propia playa hacia la zona del antiguo aparcamiento», donde ha sido sepultado.

Movimientos de tierra en Veneguera que denuncian que está haciendo Lopesan

Por ello han exigido a Costas «que aclare en qué consiste exactamente el supuesto proyecto de ‘renaturalización’ de Lopesan en Veneguera, qué actuaciones contempla además de las ya ejecutadas y bajo qué criterios técnicos, ambientales y administrativos se están llevando a cabo estos movimientos de áridos y callados».

Igualmente, han solicitado «conocer los informes ambientales públicos que los avalen y cuáles son los verdaderos objetivos de intervención sobre la playa y su entorno».

Señalan otras actuaciones previas de Lopesan

En ese sentido, los colectivos han recordado que Lopesan «ha destruido importantes zonas de tarajales en el cauce, eliminado valiosos hábitats de tabaibal cardonal centenarios en la ladera conocida como Tabaibales», al tiempo que, siempre según esta versión, «han modificado el cauce en multitud de ocasiones, han destruido un yacimiento arqueológico en 2023 de enorme valor patrimonial, hechos que actualmente continúan bajo investigación judicial, y han cortado accesos y caminos».

Debido a estos antecedentes estos colectivos han advertido de que podría tratarse de «un nuevo episodio de intervención progresiva sobre uno de los últimos lugares semivírgenes» de Gran Canaria, algo que les preocupa «profundamente».

«Veneguera no pertenece a ninguna empresa: pertenece a la memoria colectiva de quienes la defendieron y al derecho de todas las personas a seguir disfrutándola libremente», han concluido.