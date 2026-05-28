Piden personas para posar desnudas en la próxima obra de Spencer Tunick en Gran Canaria

Spencer Tunick elige Gran Canaria para crear una gran obra humana por los derechos LGTBIQA+ en la que recreará a través de cientos cuerpos desnudos los colores de la bandera del colectivo

Una obra de Spencer Tunick

GRAN SPECTRUM es el nombre de una gran obra colectiva inspirada en los colores de las banderas LGTBIQA+ que reunirá a cientos de personas el próximo 26 de julio de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas dentro de Culture & Business Pride 2026. Es una obra del reconocido artista y fotógrafo neoyorquino Spencer Tunick, especializado en este tipo de obras.

Ahora, ha elegido Gran Canaria para su próximo proyecto y pide voluntarios. Las personas interesadas en formar parte de esta obra humana multicolor pueden inscribirse en este enlace.

A través de este registro, las personas participantes recibirán toda la información necesaria sobre el acceso, horarios, ubicación y pautas de participación antes de la acción.

Además, cada participante recibirá una fotografía de edición limitada del día de la intervención, como recuerdo de su participación en una obra colectiva única que quedará en un espacio destacado de la obra del neoyorkino Spencer Tunick.

Una obra colectiva

La acción artística reunirá a cientos de personas en una composición colectiva de gran escala concebida para lanzar un poderoso mensaje global de libertad, igualdad, respeto, convivencia y visibilidad en un contexto internacional marcado por el creciente cuestionamiento de los derechos y la representación pública del colectivo LGTBIQA+.

La instalación contará con el apoyo de Gran Canaria, La Isla de Mi Vida, a través de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, y de Turismo de Islas Canarias, reforzando la posición de las Islas Canarias y de Gran Canaria como uno de los grandes referentes internacionales vinculados a la diversidad y los derechos humanos.

Tunick, reconocido internacionalmente por sus impactantes instalaciones fotográficas multitudinarias en ciudades como Nueva York, Ciudad de México, Barcelona, Sídney, Ámsterdam o Viena, escogerá ahora Gran Canaria como escenario de una creación inédita que aspira a convertirse en un símbolo internacional de convivencia, diversidad y orgullo colectivo.

Invitación a toda la ciudadanía

El artista, considerado una de las figuras más reconocibles del arte contemporáneo vinculado al cuerpo humano y al espacio público, reunirá a participantes de la comunidad LGTBIQA+, aliados y ciudadanía en general en una gran composición concebida para visibilizar el creciente retroceso global que afecta a las comunidades LGTBIQA+, su representación pública y sus derechos.

Según ILGA World, decenas de países continúan criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que los debates sobre identidad de género, libertad de expresión y representación pública del colectivo se han intensificado internacionalmente en los últimos años. Diversas organizaciones también han mostrado preocupación por las restricciones y mecanismos de supresión que afectan a la visibilidad LGTBIQA+ en grandes plataformas digitales y redes sociales.

En este contexto, GRAN SPECTRUM se plantea como una llamada de acción artística impulsada por Spencer Tunick para poner el foco sobre la erosión y la creciente vulnerabilidad de los derechos y la representación del colectivo LGTBIQA+ a nivel mundial.

La intervención artística estará inspirada en los colores y valores de las banderas LGTBIQA+, utilizando el cuerpo humano como expresión de identidad, libertad, igualdad y reivindicación pacífica. Más que una representación simbólica convencional, la obra está concebida como una expresión física y colectiva de visibilidad, diversidad y presencia pública compartida.

Spencer Tunick elige Gran Canaria y las Islas Canarias para crear una gran obra humana por los derechos LGTBIQA+

El desnudo como igualdad

El trabajo de Tunick ha explorado durante décadas la relación entre el cuerpo, el espacio público y la identidad colectiva. Al eliminar marcadores visibles de estatus, clase, profesión o género, sus instalaciones crean paisajes humanos temporales en los que los individuos pasan a formar parte de una forma colectiva más amplia.

Nacido en Middletown, Nueva York, en 1967, Tunick ha realizado instalaciones en más de 100 ciudades de todo el mundo y reunió en Ciudad de México a más de 18.000 participantes en una de las mayores instalaciones de desnudo colectivo jamás realizadas.

Durante más de tres décadas, su trabajo ha evolucionado más allá de la fotografía hasta convertirse en una forma de arte público participativo de gran escala que ha circulado globalmente a través de museos, medios de comunicación internacionales e instituciones culturales. Sus proyectos han incorporado de forma creciente temáticas sociales y medioambientales, incluyendo conciencia ecológica, vulnerabilidad humana, diversidad y visibilidad pública.

Gran Canaria, central en el mensaje del proyecto

En Gran Canaria llevan décadas situándose entre los destinos LGTBIQA+ más reconocidos internacionalmente en Europa. La realización de esta intervención artística en Gran Canaria conecta la obra con uno de los espacios públicos y turísticos LGTBIQA+ más visibles del mundo, situándola además dentro de la posición de España como referente internacional en derechos LGTBIQA+, protección legal y turismo inclusivo.

Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas servirán como escenario urbano y social de la instalación, conectando espacio público, participación colectiva y arte contemporáneo en una obra concebida para alcanzar una enorme proyección internacional.