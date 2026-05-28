Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, aboga por que debe prevalecer la presunción de inocencia y critica que la operación en Ferraz apareciese publicada en los medios antes de producirse

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el director de Europa Press, Javier García Vila, durante un Desayuno Informativo de Europa Press este 28 de mayo de 2026, en Madrid. EP

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este jueves que no «resta relevancia» a las investigaciones judiciales al PSOE que han provocado la imputación de la gerente, Ana María Fuentes y del exsecretario de Organización Santos Cerdán por presuntamente crear una trama para entorpecer investigaciones judiciales contra el partido, pero a la vez denuncia un «show» que busca generar escándalo contra el Gobierno.

Torres ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo de Europa Press, al día siguiente de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizase un operativo de 12 de horas en la sede central del PSOE en la calle Ferraz en busca de información relativa a la presunta trama.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama liderada por Cerdán, en la que participó la exmilitante socialista Leire Díez para «desestabilizar» las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. El juez sospecha que para financiar estas actividades se realizaron pagos desde el partido y por eso ordena imputar a la actual gerente.

Presunción de inocencia

Aunque el ministro ha repetido en varias ocasiones que no resta importancia a estas pesquisas, ha subrayado que debe prevalecer la presunción de inocencia y critica que la operación en Ferraz apareciese publicada en los medios antes de llevarse a cabo.

«Estamos asistiendo en directo a un show», sostiene Torres, que considera que se está primando «entrar en las casas con el mayor de los escándalos o escandalera», –en referencia al impacto o «shock» que generan estas actuaciones en la sociedad– por encima de la preservación del proceso judicial.

«No es normal que en la víspera de una intervención supuestamente sigilosa, que se tiene que preservar para el mejor resultado de la investigación, aparezca lo que se va a hacer en los medios de comunicación«, ha recriminado el ministro que considera que «eso va en contra de la propia investigación». En la misma línea insiste en que en una investigación «seria» debe haber «discreción» y por tanto reprocha que, a pesar de que hay secreto de sumario, «todo el mundo sepa lo que lo que supuestamente es secreto».

Dudas sobre la separación de poderes

En este sentido, el ministro de Política Territorial ha hecho un llamamiento a «volver a separar los poderes» del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, «que tiene que ejercer su trabajo con independencia y con igualdad», advierte.

«Cuando una sociedad empieza a tener dudas sobre la separación de los poderes, cuando tú puedes tener información privilegiada, cuando ya conoces lo que va a hacer una autoridad judicial», señala, «la igualdad se destroza».

Pese a los indicios que expone el juez contra cargos del PSOE, Torres rechaza un adelanto electoral y considera que el PP no está legitimado para exigirlo porque en 2018, después de la condena de la Audiencia Nacional por ser partícipe a título lucrativo de actividades de corrupción, los de Mariano Rajoy no adelantaron las generales y salieron de La Moncloa solo tras una moción de censura liderada por Pedro Sánchez.

Ahora, si la oposición quiere un cambio de Gobierno «ante investigaciones policiales que no una condena», apostilla, deberían presentar una moción de censura, porque es la herramienta recogida en la Constitución para este fin, indica el ministro.

El adelanto electoral o la presentación de una cuestión de confianza, recuerda, son decisiones en manos del propio presidente del Gobierno, según ha recalcado un día después de que Sánchez dijese que agotará la legislatura y descartase generales anticipadas.

No van a encontrar nada «ilegal»

El ministro Torres también ha denunciado una «campaña» de acusaciones contra él, que, según ha dicho, pretende aburrirle, cansarle, que se haga un lado e ir contra su honorabilidad. «No lo van a conseguir«, ha sostenido.

A renglón seguido, ha defendido que si se aparta, «vencerán los malos», censurando que las acusaciones que pesan contra él las están haciendo personas como el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, «que está a punto de recibir sentencia».

Y al ser preguntado por si está seguro de que no habrá un informe de la Guardia Civil sobre él, Torres ha defendido que «no van a encontrar ninguna acción ilegal» de él. Todo lo que se ha dicho de mí, me dará más fuerza, terminará con una victoria de la verdad frente a la difamación«.