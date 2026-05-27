El actual jefe superior de Policía en Canarias, Jesús María Gómez Martín, habría presuntamente recibido dinero y regalos a cambio de favorecer a empresarios venezolanos cuando estaba al frente de la Policía del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Informa: Redacción Informativos RTVC

La documentación incorporada al sumario del caso Plus Ultra apunta a que el magistrado instructor, José Luis Calama Teixeira, investiga si el actual jefe superior de Policía en Canarias, Jesús María Gómez Martín, habría recibido dinero y regalos a cambio de favorecer presuntamente a empresarios venezolanos cuando estaba al frente de la Policía del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Según las diligencias, en una conversación intervenida aparece el empresario Danilo Díaz Granados identificado como “Danilo España”, manteniendo un intercambio de mensajes con el abogado Miguel Palomero, también imputado en la causa. En esos chats se menciona supuestamente la entrega de 7.000 euros al comisario.

La Fiscalía Anticorrupción también recoge referencias a botellas de vino de alto valor y otros obsequios presuntamente entregados a Gómez Martín. Los investigadores sospechan que, a cambio, el mando policial habría realizado distintas gestiones en beneficio de ciudadanos venezolanos vinculados a la trama.

Jefe superior de Policía en Canarias, Jesús María Gómez Martín. Imagen RTVC

Hechos bajo sospecha

Entre los hechos bajo sospecha figura la supuesta intervención para facilitar la liberación del hijo de Díaz Granados, detenido por falsedad documental durante un vuelo entre Madrid y Miami. Asimismo, las pesquisas apuntan a que el comisario habría mediado para permitir la entrada en Barajas de una ciudadana venezolana sin pasar por el control de Aduanas.

El sumario también señala que Gómez Martín habría facilitado operaciones de vuelos privados sin control en el aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos.

El nombre del comisario vuelve además a situarse en el contexto del denominado “Delcygate”. El 20 de enero de 2020 tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas el encuentro entre el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, pese a que la dirigente chavista tenía prohibida la entrada en territorio europeo. La Justicia archivó posteriormente esa causa al no apreciar delito.

En aquel momento, Gómez Martín era el máximo responsable policial de Barajas. Dos años después fue nombrado jefe superior de Policía en Canarias.

La Fiscalía Anticorrupción describe en sus escritos una relación del comisario con miembros de la presunta red “tan próxima como extrañamente justificable”, una circunstancia que ahora centra parte de la investigación judicial abierta en el caso Plus Ultra.