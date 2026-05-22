El paciente del Hospital Insular está acusado de un delito de atentado contra funcionario público, tras protagonizar presuntamente diversos episodios de amenazas, insultos e intimidaciones dirigidas contra personal sanitario del citado centro hospitalario

Hospital Insular de Gran Canaria. Imagen de recurso

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un paciente ingresado en el Hospital Insular como presunto autor de un delito de atentado contra funcionario público, tras protagonizar presuntamente diversos episodios de amenazas, insultos e intimidaciones dirigidas contra personal sanitario del citado centro hospitalario.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por profesionales sanitarios de la planta en la que permanecía ingresado desde el mes de noviembre el ahora detenido, quienes manifestaron haber sufrido reiterados episodios de violencia verbal y conductas intimidatorias por parte del ahora detenido durante su permanencia en el centro.

Frecuentes problemas de convivencia

Según manifestaron los denunciantes, el paciente mantenía frecuentes problemas de convivencia y mostraba una actitud contraria a las normas internas del hospital, generando situaciones de tensión tanto con el personal sanitario como con otros pacientes. En varias ocasiones fue necesaria la intervención del personal de seguridad privada del centro hospitalario para contener los incidentes y restablecer la normalidad.

Entre los episodios denunciados, destaca uno en el que el arrestado comenzó a increpar gravemente tanto a profesionales sanitarios como a otro paciente con movilidad reducida que compartía habitación con él. Tras la primera denuncia, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el Hospital Insular para entrevistarse con el implicado, identificarlo y tratar de mediar en la situación, instándole a cesar en su comportamiento y mantener una convivencia adecuada con trabajadores y pacientes del centro.

Persistencia de la actitud intimidatoria y amenazante

No obstante, el investigado hizo caso omiso a las advertencias policiales, persistiendo en su actitud intimidatoria y amenazante, motivo por el cual, una vez recibió el alta hospitalaria, se procedió a su detención. La Policía Nacional destaca la estrecha colaboración y coordinación existente entre los profesionales sanitarios, el personal de seguridad privada del Hospital Insular y los agentes policiales adscritos a la comisaria de Distrito Sur, una cooperación fundamental para garantizar la seguridad en los centros sanitarios y ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier episodio violento.

Asimismo, la Policía Nacional recuerda en un comunicado que cualquier agresión física, amenaza o intimidación dirigida contra profesionales sanitarios puede conllevar responsabilidad penal y se perseguirá conforme a la legislación vigente.