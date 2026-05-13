La Cámara autonómica ha apoyado una proposición no de ley presentada por el PP para mejorar los recursos materiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil

Además, en la sesión del pleno del Parlamento de este miércoles también se ha abordado la salud mental en los jóvenes canarios

Agentes de la Guardia Civil. Imagen de recurso Guardia Civil

El Parlamento de Canarias aprobó una proposición no de ley presentada por el Partido Popular para mejorar los recursos materiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La iniciativa salió adelante con la abstención del PSOE, que la consideró un ejercicio de oportunismo político.

La diputada popular, Mónica Muñoz, defendió la propuesta destacando el compromiso de los agentes, recordando la reciente muerte de varios guardias civiles en actos de servicio. Subrayó que estos hechos reflejan el riesgo diario al que se enfrentan y criticó que el Gobierno central no haya cumplido acuerdos previos sobre la mejora de medios. Además, acusó al PSOE de fomentar la confrontación y cuestionó declaraciones de la exministra María Jesús Montero, calificándolas de insensibles.

Muñoz también alertó sobre el aumento de la violencia y las agresiones contra agentes, señalando cifras elevadas que evidencian, a su juicio, una situación preocupante y una sensación de abandono institucional. Puso como ejemplo la escasez de recursos, como el reducido número de pistolas táser en Canarias, y reclamó una dotación adecuada para hacer frente a mafias y narcotráfico.

Abstención del PSOE

Desde Vox, Paula Jover, apoyó la iniciativa, aunque propuso ampliarla para incluir garantías jurídicas que protejan a los agentes de posibles persecuciones judiciales. El PP rechazó esta enmienda por considerarla fuera del alcance del texto. Jover expresó su indignación por la situación de los cuerpos de seguridad y criticó duramente al ministro del Interior.

Por su parte, el PSOE justificó su abstención. La diputada Rosa Cabello argumentó que algunas medidas, como reconocer a los agentes como profesión de riesgo o adelantar la jubilación, requieren un proceso complejo y coordinado entre ministerios. Defendió que el Gobierno ya está trabajando en mejorar las condiciones y criticó al PP por reclamar ahora medidas que, según dijo, no impulsó cuando estaba en el poder. También destacó el aumento de efectivos y la inversión en equipamiento en los últimos años.

Otros grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones de las fuerzas de seguridad. Agrupación Socialista Gomera calificó de razonable actualizar recursos y condiciones laborales, mientras que el grupo Nacionalista criticó la falta de avances en el reconocimiento de profesión de riesgo. Desde Nueva Canarias se denunció la falta de equipamiento adecuado, y el grupo Mixto insistió en que los agentes necesitan más que reconocimiento simbólico: requieren medios suficientes.

Rechazo a la iniciativa de Vox

El grupo parlamentario de Vox ha quedado aislado en su oposición a los menús halal en centros educativos y hospitalarios, que considera una “imposición”. Su propuesta ha sido ampliamente rechazada por el resto de formaciones, que la califican de “sectaria”, “populista” e “innecesaria”. Nicasio Galván defendió la iniciativa argumentando que estos menús representan una supuesta cesión de España a Marruecos, vinculándola a otros conflictos políticos y económicos.

Sin embargo, varios diputados criticaron esta postura. Raúl Acosta (AHI) acusó a Vox de crear un “problema artificial”, recordando que los menús adaptados son opcionales, como los destinados a personas con celiaquía o intolerancias. Jesús Ramos (ASG) pidió no relacionar este tema con la inmigración irregular, mientras que Luis Campos (NC-BC) instó a reflexionar desde una perspectiva más humanista.

Desde el PP, Raquel Díaz cuestionó si la lógica de Vox implicaría rechazar la diversidad gastronómica global. Yonathan Martín (CC) subrayó la diferencia entre islam e islamismo, advirtiendo contra discursos extremos, y utilizó ejemplos históricos y culturales para evidenciar la convivencia multicultural. Por su parte, Marcos Hernández (PSOE) sugirió incluso debatir si este tipo de planteamientos deberían tener cabida en futuros plenos, calificándolos como deshumanizadores.

Bienestar emocional de los jóvenes

El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley centrada en mejorar el bienestar emocional de la juventud y prevenir conductas adictivas y la soledad no deseada. La iniciativa, impulsada por Nueva Canarias, incorpora una enmienda consensuada con los grupos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI), mientras que se rechazó la propuesta de Vox por incluir una crítica ideológica no compartida por el resto.

El texto aprobado plantea la creación de una herramienta específica de orientación, acompañamiento y prevención dirigida a jóvenes, con respaldo profesional cualificado y como complemento a los recursos ya existentes. Además, propone reforzar de manera decidida las políticas públicas de juventud mediante medidas estables centradas en la alfabetización emocional, el uso responsable de la tecnología y la creación de espacios seguros, tanto físicos como digitales. También se contempla la incorporación de profesionales especializados en centros juveniles.

Otra de las líneas clave es garantizar financiación a los cabildos para desarrollar programas efectivos de prevención y acompañamiento en todas las islas, junto con acciones destinadas a reducir el estigma en torno a la salud mental y eliminar barreras de acceso, ya sean económicas, informativas o territoriales.

Durante el debate, la diputada Natalia Santana (NC-BC) subrayó la gravedad de la situación basándose en datos recientes que indican que un alto porcentaje de jóvenes canarios ha sufrido problemas de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas. Otros grupos coincidieron en la necesidad de una respuesta institucional más amplia y coordinada, implicando áreas como Sanidad, Educación y Bienestar Social.