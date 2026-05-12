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Detenido en Telde un hombre por simular durante meses ser víctima de múltiples delitos

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La Policía Nacional confirma que los múltiples delitos y las denuncias por amenazas, agresiones e incendios eran falsas

Detenido en Telde un hombre por simular durante meses ser víctima de múltiples delitos
Detenido en Telde un hombre por simular durante meses ser víctima de múltiples delitos. Europa Press

La Policía Nacional ha detenido en Telde a un hombre de 48 años acusado de simular ser víctima de varios delitos durante meses.

El arresto se produjo el pasado 4 de mayo tras una investigación que se inició a comienzos de 2026, después de que el individuo presentara numerosas denuncias y realizara reiteradas llamadas al 091 y al 112.

El investigado afirmaba haber sufrido amenazas graves, ataques homófobos, daños en su vehículo e incluso intentos de agresión con armas blancas.

Delito continuado de simulación de delito

También llegó a aportar informes médicos por supuestas lesiones, lo que derivó en la apertura de distintas diligencias judiciales en Telde.

Sin embargo, tras la investigación policial, los agentes comprobaron que ninguno de los hechos denunciados llegó a producirse.

Las pruebas recabadas mediante vigilancias, testimonios, análisis de llamadas e imágenes confirmaron la simulación, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito continuado de simulación de delito.

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