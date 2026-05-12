El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, destaca la labor de salvamento en las islas ante la visita del Papa a España

Arrojar luz sobre el fenómeno migratorio que afecta a Canarias y a otros puntos del mundo fue el eje del mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, durante un encuentro celebrado este martes en Madrid con representantes políticos y del ámbito empresarial.

Además, Argüello subrayó las diferencias globales en torno a la migración, señalando que mientras en algunos países se impulsa la salida de población, en otros, como España, se reciben personas migrantes.

Por otra parte, en su intervención, el dirigente eclesiástico puso el acento en la dignidad de cada persona y en la necesidad de responder desde una perspectiva humanitaria.

Argüello pone el foco en la migración y elogia el papel de Canarias en la acogida. RTVC

Reconocer la labor de los canarios

“Tenemos un deber que brota de la propia dignidad, una dignidad sagrada de cada vida que debe movilizarnos”, afirmó, en referencia al compromiso social ante los movimientos migratorios.

Además, Argüello también se refirió a la próxima visita del Papa a España, prevista en menos de un mes, en la que Canarias tendrá un papel destacado.

Finalmente, según explicó, uno de los objetivos del viaje será reconocer la labor de las personas que en el Archipiélago participan en el rescate y la acogida de migrantes que llegan a las costas en busca de una vida mejor.