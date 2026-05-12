La programación recorrerá desde Mozart y Wagner hasta la ópera contemporánea y la zarzuela de nueva creación bajo el lema ‘El mundo parece inmenso y callado’

Ópera de Tenerife presenta una temporada 2026-2027 con doce títulos y tres estrenos en España. Cabildo de Tenerife

El Auditorio de Tenerife presentó este martes la nueva temporada de Ópera de Tenerife para el curso 2026-2027, una programación compuesta por doce títulos entre la temporada principal y la tercera edición de Ópera en minúscula.

Bajo el lema ‘El mundo parece inmenso y callado‘, la propuesta combinará grandes clásicos, producciones contemporáneas y nuevas formas de entender el género lírico, con actividad entre septiembre y junio.

La programación incluirá tres estrenos en España: The Golden Dragon, Owen Wingrave y Powder Her Face, además de títulos reconocidos como Le nozze di Figaro, Lohengrin, Hamlet o Orlando.

Tarifas especiales para menores de 30 años

La temporada se desarrollará principalmente en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, aunque también contará con funciones en el Espacio La Granja y el Teatro Leal.

Desde la organización destacan la apuesta por la diversidad estilística y la creación de nuevos públicos, especialmente entre los jóvenes.

Los actuales abonados ya pueden renovar sus localidades y los nuevos abonos estarán disponibles a partir del 23 de junio, con tarifas especiales para menores de 30 años.