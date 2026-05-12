La ministra de Sanidad, Mónica García, niega que se ocultara información durante el operativo en Tenerife mientras Coalición Canaria y el PP cuestionan la actuación del Gobierno

Mónica García defiende la gestión del MV Hondius y acusa a la oposición de “boicotear” la operación. Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió este martes en el Senado la gestión del operativo desplegado para evacuar en Tenerife al buque MV Hondius tras el brote de hantavirus detectado a bordo.

Durante la sesión de control, la ministra aseguró que el dispositivo fue “un operativo sin precedentes” y lanzó críticas contra quienes, a su juicio, “han intentado boicotear la operación”.

García negó que el Gobierno ocultara información y explicó que los pasajeros sintomáticos se sometieron a pruebas PCR en Cabo Verde antes de desembarcar, además de realizarse seguimientos médicos durante el trayecto hasta Canarias.

“Deslealtad intolerable”

También señaló que las pruebas específicas para detectar hantavirus requieren análisis especializados en el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda.

Las explicaciones de la ministra las cuestionaron tanto por Coalición Canaria como por el Partido Popular. El senador canario Pedro Manuel Sanginés acusó al Ejecutivo de actuar con “deslealtad intolerable” hacia Canarias al no informar de un pasajero estadounidense contagiado, mientras que la senadora popular Rosa Viera criticó la gestión del operativo y acusó al Gobierno de priorizar “el relato” frente a los datos.

Entretanto, la ministra reiteró que la decisión de trasladar el buque a Tenerife se tomó tras una reunión con la Organización Mundial de la Salud.