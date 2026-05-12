RTVC ofrece más de 30 horas de programación en directo para informar sobre la crisis sanitaria del MV Hondius

El despliegue informativo alcanzó picos de audiencia superiores al 20% de cuota y registros destacados en el entorno digital

Radiotelevisión Canaria ha desarrollado un amplio operativo técnico y humano para informar de manera ininterrumpida sobre la crisis sanitaria del buque MV Hondius, movilizando de forma coordinada sus servicios informativos de televisión, radio y plataformas digitales. Este despliegue multiplataforma, que incluye más de 30 horas de emisión en directo y un impacto histórico en redes sociales, ha garantizado la cobertura en tiempo real de cada fase de la emergencia desde que se detectaran los primeros casos de Hantavirus a bordo, reafirmando el compromiso de la cadena pública como referente informativo en el Archipiélago.

Los servicios informativos de Televisión Canaria han encabezado esta cobertura desde que se conociera la noticia el pasado lunes 4 de mayo. El seguimiento, que comenzó de forma diaria en todas las ediciones de los Telenoticias, intensificó su contenido el jueves 7 de mayo con la emisión de 90 minutos en directo del programa “Especial informativo: El barco del hantavirus”, conducido por Marta Modino y Antonio Cárdenes. Este espacio analizó junto a voces expertas las implicaciones logísticas y sanitarias tras la escala del navío en el Puerto de Granadilla, contando con conexiones desde Madrid, Granadilla y la redacción central en Tenerife.

El pasado domingo 10 de mayo, la cadena intensificó su presencia con un especial de seis horas –de 08:30 a 14:30 horas– que alcanzó un 20% de cuota de pantalla. La cobertura continuó de forma ininterrumpida hasta las 16:00 horas para narrar la llegada del barco y el traslado de pasajeros, utilizando drones para completar la secuencia del dispositivo. Los datos de audiencia se consolidaron con el Telenoticias Fin de Semana 1, presentado por Nacho Egea y María Mendoza, que fue la emisión más vista del día en las Islas con un 20,3% de share y una media de 74.000 espectadores. Tras una breve pausa, el directo se retomó desde las 19:30 hasta las 22:00 horas.

La programación especial continuó ayer lunes 11 de mayo con el programa ‘Buenos Días Canarias’, de la mano de Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte, en una emisión extendida desde las 07:40 hasta las 12:00 horas. Durante la tarde, se abrieron avances informativos que derivaron en otro especial de dos horas y media para cubrir la partida del buque y la última hora de los protocolos sanitarios.

Impacto masivo en plataformas digitales y redes sociales

El despliegue de Radiotelevisión Canaria ha logrado una gran repercusión en el entorno digital. La web rtvc.es se convirtió en el epicentro de la consulta ciudadana tras activar un «minuto a minuto» desde la madrugada del miércoles 6 de mayo hasta la marcha definitiva del buque, logrando sumar 3,5 millones de impresiones en apenas siete días. Esta estrategia digital incluyó una señal permanente por cámara fija desde el viernes para observar el Puerto de Granadilla y el acceso directo a todos los avances y especiales informativos en tiempo real.

En cuanto a las redes sociales, las cifras confirman el interés de la audiencia por seguir la actualidad de la crisis sanitaria. La cuenta de Instagram registró 6,5 millones de reproducciones durante los días del operativo, mientras que en Facebook se alcanzaron los 8,2 millones de visualizaciones, lo que supone un crecimiento del 40% respecto a la semana anterior. Por su parte, el canal de Informativos en YouTube se consolidó como una plataforma de referencia para el consumo de contenidos en profundidad, sumando 308.000 visualizaciones desde el pasado jueves.

La interacción y el pulso social fueron especialmente notables en X, donde las impresiones de los contenidos publicados por la cadena crecieron un 154%. En esta red, la participación de los usuarios se disparó con un incremento del 97% en las interacciones generales, destacando un dato destacable; el aumento del 620% en las respuestas recibidas y un 170% más de publicaciones compartidas, lo que refleja la función de Radio Televisión Canaria como motor de la conversación pública en las Islas.

La llegada del buque de forma ininterrumpida en La Radio Canaria

Por su parte, la emisora autonómica también ha mantenido la actualidad de la crisis a través de sus boletines diarios y programas especiales. El magazine ‘Tiempo de Alisios’, presentado por Elena Falcón, dedicó siete horas de directo el sábado y el domingo para analizar la llegada del MV Hondius. Desde las 08:00 horas del sábado y las 07:00 horas del domingo, la radio pública contó con analistas, corresponsales y enviados especiales a pie de muelle en Granadilla de Abona para profundizar en la gestión de la emergencia sanitaria.

Con este despliegue multiplataforma, Radio Televisión Canaria reafirma su compromiso con el servicio público, garantizando el acceso a una información veraz, técnica y en tiempo real ante situaciones de emergencia sanitaria en el Archipiélago.