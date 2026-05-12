Sesión plenaria en el Parlamento de Canarias donde la crisis sanitaria del hantavirus protagonizará una parte de las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios al presidente de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha cifrado este martes en 1.256 millones la deuda del Estado para atender los servicios esenciales debido a la desactualización del sistema de financiación autonómico, cuantía que espera que llegue en los próximos meses pues, de lo contrario, habría que revisar el gasto de la Comunidad Autónoma.

Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento, ha admitido que está preocupado por estos recursos, que, según ha dicho, tendrían que llegar a lo largo del año para financiar los servicios públicos básicos y esenciales de la Comunidad Autónoma, como sanidad, educación y políticas sociales.

Según ha advertido, si no se transfieren la Comunidad Autónoma podría verse sometida no solo a unas estrecheces presupuestarias sino a tensiones de tesorería.

No obstante ha señalado que la Canarias ha sido gestionada «con seriedad y rigor» lo que hace que en la actualidad no estén tan mal las cuentas.

El diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha insistido en la necesidad de actualizar el sistema de financiación autonómico porque «nos jugamos mucho, los servicios públicos» que, a su juicio, «ya tienen determinados colapsos», en concreto la sanidad.

Fernando Clavijo, pleno del Parlamento de Canarias. Presidencia del Gobierno (archivo)

Nuevo sistema de financiación

El presidente de Canarias también ha expresado este martes en el pleno del Parlamento regional sus dudas en cuanto a que el nuevo sistema de financiación autonómica salga adelante en la presente legislatura.

En respuesta a una pregunta del diputado del PP, Juan Manuel García Casañas, Clavijo ha lamentado que sobre esta cuestión «tan importante» en el ejecutivo autonómico «estamos a ciegas» y «no sabemos absolutamente nada».

Ha hecho hincapié en que a las reuniones celebradas hasta la fecha Canarias ha acudido con espíritu «constructivo» y «con datos», pero el ejecutivo central «no da información».

Tampoco ha obtenido respuesta el Gobierno de Canarias a sus reivindicaciones sobre financiación autonómica, en cuanto a que el reparto sea «justo y equitativo» para que no haya comunidades «de primera y de segunda».

Y para rematar, ha dado su opinión personal: «dudo mucho que eso acabe saliendo en esta legislatura».

Juan Manuel García Casañas ha esgrimido que Canarias no pide «favores» sino una cuestión «de justicia»: que se tengan en cuenta el REF como un derecho y los criterios de población ajustada.

Ha abundado en que el Ejecutivo regional «ha sido claro y leal desde el principio», pero enfrente tiene a un Gobierno de España que «no tiene proyecto de país» y que «no cumple» con el archipiélago.

Casañas ha ido hilando lo que considera desagravios hacia Canarias hasta llegar a la comparación entre los paradores de Teruel, donde «el PSOE se dedica a drogas y prostitución», y el de El Hierro, su isla natal, que lleva cuatro años pendiente de renovar sus instalaciones.

Salarios en Canarias

Fernando Clavijo ha afirmado que todos los indicadores económicos y sociales están «remontando» con el actual Ejecutivo regional y ha señalado que nunca en las islas ha habido salarios tan altos como los registrados en 2024 y 2025.

Fernando Clavijo ha señalado en el Parlamento regional, en respuesta al diputado de NC-BC, Luis Campos, que le gustaría ir «más de prisa» en la mejora de estos indicadores y por ello su Gobierno quiere acordar con el central un marco normativo y de derechos del pueblo canario que se plasme en el citado decreto.

«Somos conscientes del problema y de la dificultad de revertirlo en una economía de servicios», ha proseguido el presidente canario en alusión a la pregunta que le había formulado Luis Campos en relación a que Canarias sea la comunidad autónoma con mayor crecimiento del PIB en 2025 y siga teniendo los salarios más bajos del país.

El presidente ha argumentado al respecto que nunca Canarias había registrado salarios tan altos como en los dos últimos años, si bien no es suficiente y el Gobierno sigue trabajando para que las islas mejoren sus indicadores.

Contra la «prioridad nacional»

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado la interpretación de Vox sobre los datos de criminalidad y su vinculación a la inmigración, y ha acusado a este partido de utilizar datos de otras comunidades autónomas y no los de Canarias, por lo que ha pedido que Vox “saque” a Canarias de su “prioridad nacional”.

Durante una pregunta en la sesión de control, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha vinculado el incremento de determinados delitos con la inmigración irregular, apoyándose en cifras de detenidos extranjeros en Navarra y Cataluña, y ha pedido acceder a datos desagregados de Canarias.

En su turno, Clavijo ha respondido que no va a cuestionar los datos oficiales del Ministerio del Interior, pero sí “la interpretación y los datos de Vox”, porque no se fía “absolutamente nada” de las intenciones de ese partido.

Además, ha ironizado con que Galván “está haciendo mérito” para entrar en las listas de su partido al Congreso “porque habla de Navarra y de cualquier sitio menos de Canarias”.

“Por favor, no nos tenga en cuenta. Sáquenos de la prioridad nacional suya”, ha afirmado el presidente canario, que ha estimado que la “prioridad nacional” de Vox para Canarias sería “dejar a Canarias como el almacén de todos los inmigrantes que lleguen a nuestras costas”.