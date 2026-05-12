Importantes retenciones a primera hora de la mañana en la TF-5, dirección La Laguna, y en la GC-1 a la entrada de Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana en la autopista TF-5, en Tenerife, ha generado importantes retenciones en el área metropolitana.

Imagen cámaras de carreteras en la TF-5 del Cabildo de Tenerife

El siniestro se ha producido a la altura del Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde un coche ha colisionado con una motocicleta en sentido hacia La Laguna. Como consecuencia, el tráfico se ha visto seriamente afectado, provocando largas colas en una de las principales vías del norte de la isla.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución a los conductores que circulen por la zona, especialmente a quienes se dirigen o salen del área metropolitana en estas primeras horas del día.

Por el momento, se desconoce si el accidente ha dejado personas heridas. Los servicios de emergencia se encuentran en el lugar gestionando la situación y restableciendo la normalidad en la vía lo antes posible.

Retenciones también en la GC-1

Un accidente múltiple ocurrido a primera hora de la mañana en la GC-1, en la entrada a Las Palmas de Gran Canaria, generó también importantes retenciones de tráfico que ya han sido prácticamente normalizadas.

El siniestro tuvo lugar poco después de las 08:00 horas en sentido norte, a la altura de la potabilizadora de la capital grancanaria. En el accidente se vieron implicados un total de cuatro vehículos: tres turismos y una guagua escolar.

Como consecuencia del choque, uno de los carriles de la GC-1 tuvo que cerrarse temporalmente, lo que provocó largas colas en uno de los accesos más transitados de la isla.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, personal de Asistencia en Carretera del Cabildo de Gran Canaria y una ambulancia de soporte vital básico. Los servicios sanitarios atendieron a una mujer que presentaba un leve dolor en el pecho, trasladada posteriormente a la clínica San Roque en la capital. El resto de los implicados no necesitaron atención médica.