Los hechos ocurrieron en el sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, aunque las detenciones de las dos personas presuntamente implicadas se realizaron en Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional. Imagen Policía Nacional

La Policía Nacional ha culminado una investigación por homicidio desarrollada por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas, que permitió identificar y detener en Santa Cruz de Tenerife a los presuntos autores de los hechos ocurridos el pasado mes de marzo en San Bartolomé de Tirajana.

La investigación se inició el día 25 de marzo de 2026, después de que el Juzgado comunicara a los investigadores el fallecimiento de un ciudadano alemán de 82 años, quien había ingresado días antes en el Hospital Insular tras sufrir una agresión en la vía pública en el sur de Gran Canaria.

Las primeras gestiones permitieron averiguar que los hechos habían ocurrido durante la noche del 14 al 15 de marzo de 2026 en las inmediaciones de un complejo hotelero, en Playa del Inglés, donde la víctima residía temporalmente.

Los agentes comprobaron que el hombre había sido localizado semiinconsciente y sangrando abundantemente por la cabeza, siendo asistido inicialmente por personal sanitario y trasladado posteriormente al Hospital Insular debido a la gravedad de las lesiones. A partir del análisis de cámaras de seguridad, declaraciones testificales y diversas diligencias policiales, los investigadores reconstruyeron cronológicamente lo sucedido.

Cita con el presunto agresor

Las imágenes captaron cómo la víctima permanecía en repetidas ocasiones entrando y saliendo del complejo aparentemente esperando a alguien, hasta que finalmente mantuvo un encuentro con un joven de 23 años. La investigación permitió determinar que ambos accedieron juntos al apartamento de la víctima tras haberse conocido previamente a través de la aplicación de citas.

Aproximadamente ochenta minutos después abandonaron el inmueble y se dirigieron hacia la salida del complejo. En ese momento, las grabaciones reflejan cómo el investigado manipulaba el teléfono móvil de la víctima y, seguidamente, se produjo una agresión sorpresiva que provocó la caída del perjudicado al suelo.

Los agentes lograron acreditar que, tras la agresión, el autor huyó del lugar portando dos teléfonos móviles mientras varias personas auxiliaban a la víctima. El posterior informe médico-forense confirmó que el fallecimiento tuvo una etiología médico legal homicida.

Durante las pesquisas, detectaron un patrón delictivo reiterado. Según las diligencias policiales, el principal investigado seleccionaba víctimas vulnerables a través de aplicaciones de citas, concertando encuentros privados en domicilios donde aprovechaba la intimidad del entorno para sustraer teléfonos móviles y tratar de acceder posteriormente a aplicaciones bancarias y servicios financieros digitales asociados a dichos dispositivos.

La investigación llevó a otros hechos similares en diferentes puntos

Las gestiones practicadas permitieron relacionar al investigado con otros hechos similares ocurridos en distintos puntos del territorio nacional, además de confirmar desplazamientos entre Tenerife y Gran Canaria realizados junto a una mujer de 43 años, quien presuntamente colaboró en la logística y

movilidad de ambos.

Una vez centrada la investigación sobre los sospechosos, agentes de la Policía Nacional se desplazaron a Santa Cruz de Tenerife, donde localizaron y detuvieron a ambos mientras realizaban vida normal en la capital tinerfeña.