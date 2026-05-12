El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con director general de la OMS, Tedros Adhanom para analizar la crisis del hantavirus

Vídeo RTVC.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que la operación para la repatriación de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus «ha sido un éxito«. Y que se ha saldado con «cero incidentes» y ha afirmado que el Ejecutivo «no bajará la guardia».

En una comparecencia tras reunirse con el director general de la OMS, Tedros Adhanom, Sánchez, ha afirmado que seguirá muy de cerca la evolución de los pacientes ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Y la situación a nivel global».

El presidente del gobierno se ha referido también a quienes «se ha puesto de perfil» ante la llamada de auxilio. Y a ellos les ha dicho que «este mundo no necesita más egoísmo ni más miedo, necesita países solidarios«.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, durante la rueda de prensa que han ofrecido tras la reunión mantenida este martes en el Palacio de la Moncloa para analizar la situación provocada por la crisis de hantavirus. EFE/ Chema Moya

«Muchos se preguntaban por qué España tenía que acoger el crucero con hantavirus. La pregunta correcta era otra: ¿por qué no vamos a proteger a compatriotas y a quienes lo necesitan?» ha subrayado.

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