Compartimos en imágenes las horas previas de la llegada del barco MV Hondius al Puerto de Granadilla en Tenerife. Será el lugar en el que fondee el buque para la repatriación de los pasajeros. En el barco se detectaron varios casos de hantavirus y tres personas han fallecido.
En RTVC estamos realizando un especial despliegue desde la detección de los casos hasta la última hora con la llegada del buque y la repatriación de los pasajeros.
11:00 Avance informativo, rueda de prensa de la ministra de Sanidad y ministro del Interior