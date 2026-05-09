Compartimos en imágenes las horas previas de la llegada del barco MV Hondius al Puerto de Granadilla en Tenerife. Será el lugar en el que fondee el buque para la repatriación de los pasajeros. En el barco se detectaron varios casos de hantavirus y tres personas han fallecido.

En RTVC estamos realizando un especial despliegue desde la detección de los casos hasta la última hora con la llegada del buque y la repatriación de los pasajeros.

Virginia Barcones, directora de Protección Civil, y Javier Padilla, secretario de Estado de Salud de España, visitan el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias, España, donde se espera la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, el 9 de mayo de 2026. REUTERS/Borja Suarez

11:00 Avance informativo, rueda de prensa de la ministra de Sanidad y ministro del Interior

Miembros del consulado de los Países Bajos visitan el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife /REUTERS/Borja Suarez Miembros del consulado de los Países Bajos visitan el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife /REUTERS/Borja Suarez



Aeropuerto de Tenerife Sur, mientras se espera la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, Islas Canarias, España, el 9 de mayo de 2026. REUTERS/Hannah McKay

Miembros de la Guardia Civil española trabajan en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias, España, donde se espera la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, el 9 de mayo de 2026. REUTERS/Borja Suarez

Miembros de la Guardia Civil española trabajan en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias, España, donde se espera la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, el 9 de mayo de 2026. REUTERS/Borja Suarez