El papa León XIV visitará Canarias este año

La gira del papa León XIV por España le llevará en un principio a Barcelona, Madrid y Canarias, aunque las fechas están aún por confirmar, la más probable es el mes de junio

El papa León XVI. Imagen Europa Press

Madrid, Barcelona y Canarias son los puntos «fundamentales» en el viaje que el papa León XIV pretende llevar a cabo a España este año, según ha avanzado este viernes el cardenal José Cobo desde Roma, subrayando que todavía no hay una fecha concreta. Aún así, y según recoge la Diócesis Nivariense, la fecha más probable será el próximo mes de junio.

El purpurado ha acudido este viernes a la Secretaría de Estado del Vaticano para presentar con sus autoridades un «primer borrador» de este eventual viaje apostólico, acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el de Canarias, José Mazuelos Pérez.

«Madrid, Barcelona y Canarias son las tres sedes que se han planteado. Es un primer borrador que hay que pasar al santo padre para que luego lo matice con las notas que él estime», ha declarado Cobo ante los medios.

Se trata, por tanto, del primer viaje de un Papa a España en quince años después de que Benedicto XVI clausurara en agosto de 2011 en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud.

Propuesta pendiente de Francisco

La visita del Papa al archipiélago es una propuesta pendiente que ya había realizado el anterior pontífice, el papa Francisco, especialmente preocupado por la situación migratoria en las islas. Un viaje que no pudo realizar a la última frontera de Europa, tras sus históricos viajes a Lampedusa o Lesbos.

De llevarse a cabo finalmente la visita, sería un acontecimiento histórico para la Iglesia y para el archipiélago, potenciando tanto el perfil religioso de Canarias como el debate en temas sociales a nivel nacional.

Clavijo celebra la visita de León XIV a Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido «la sensibilidad» del papa León XIV «al asumir el compromiso» que en su día expresó su antecesor, Francisco, de visitar las islas para conocer «la realidad de la emergencia migratoria y la respuesta humanitaria del pueblo canario».

En un mensaje en redes sociales, Clavijo indica que la visita de León XIV «permitirá situar en el centro del debate internacional la ruta canaria y la necesidad de seguir abogando por una respuesta solidaria, justa y corresponsable».

Una visita histórica

La Diócesis de Canarias ha expresado también su profunda alegría y gratitud ante la confirmación oficial, por parte de la Santa Sede, de la próxima visita de León XIV a Canarias. Según señala la Diócesis en un comunicado, se trata de un acontecimiento histórico y de gran relevancia espiritual, eclesial y social para todo el Archipiélago, ya que será la primera vez que un Pontífice visite la Diócesis de Canarias.

El obispo de la Diócesis de Canarias, Mons. José Mazuelos, ha manifestado que “la presencia del Sucesor de Pedro constituye un signo de cercanía y comunión, que viene a confirmar en la fe a las comunidades cristianas y a alentar la misión evangelizadora de una Iglesia que camina con esperanza en medio de los desafíos actuales.”

Para la Diócesis de Canarias, la visita del Santo Padre será una ocasión privilegiada para renovar la

identidad cristiana, fortalecer la vida de las comunidades parroquiales y cuidar todas las vocaciones —laicales, sacerdotales, consagradas y familiares— como don y responsabilidad para el presente y el futuro de la Iglesia.

Canarias, continúa el comunicado de la Diócesis, es una tierra de antigua tradición cristiana, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV con la creación de los primeros obispados en el Archipiélago y la llegada de los primeros misioneros.

La Diócesis ha destacado el significado social y humano de esta visita. «Canarias vive de cerca la realidad de la pobreza, la exclusión y la inmigración procedente de África, y ha sabido responder con gestos de acogida, solidaridad y compromiso. Consciente de su condición de frontera, el pueblo canario se ha mostrado también como tierra de encuentro y fraternidad, una realidad que la Iglesia acompaña con especial atención pastoral».