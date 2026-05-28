Mogán obsequiará un cuadro al Vaticano con motivo de la visita del papa León XIV

El artista canario Marcelo Mellino y el pintor senegalés Mbaye Dieng, crearon dos obras de manera individual pero coordinada

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, presentó este jueves las dos obras pictóricas realizadas con motivo de la próxima visita del papa León XIV al Muelle de Arguineguín. Estas obras se tratan de dos cuadros creados de manera individual, pero simultánea y coordinada.

El artista canario Marcelo Mellino y el pintor senegalés Mbaye Dieng, de 18 años, quien llegó en cayuco a este mismo muelle a finales de 2023, realizaron los trabajos. Una de ellas se enviara al Vaticano como obsequio institucional del Ayuntamiento de Mogán.

La otra permanecerá en el municipio, simbolizando la unión entre culturas, la inclusión y la solidaridad del pueblo canario ante la realidad migratoria.

Un cuadro hecho con agua bendita

Según afirma la institución local en un comunicado, las piezas dialogan entre sí sobre el drama migratorio y la esperanza que representa Europa para quienes buscan un futuro mejor.

Marcelo Mellino, artista canario de padres italianos, creció en Mauritania. Mbaye, procedente de Senegal, llegó en cayuco a Canarias, concretamente al Muelle de Arguineguín.

Mogán obsequiará dos cuadros al Vaticano con motivo de la visita del papa León XIV

Por otro lado, este contraste entre ambos autores revela dos miradas que, al encontrarse, muestran cómo la integración, el esfuerzo y el deseo de prosperar son valores universales que nos unen más allá de las fronteras.

Bueno, acompañada por ambos artistas en la Muro Art Gallery de la capital grancanaria, destacó que se trata de dos cuadros “hermanos”, únicos por la colaboración entre estos creadores de trayectorias y sensibilidades distintas, pero sobre todo por el profundo significado que encierran.

“Ambos se han encontrado y han hecho dos cuadros, cada uno desde su mirada, sobre la migración. Son obras que reflejan cómo cada artista entiende este fenómeno humano y social”, señaló la alcaldesa.

La alcaldesa explicó que el cuadro de Mbaye permanecerá en el municipio de Mogán, mientras que el de Melillo, -que, como curiosidad, empleó agua bendita traída desde Roma junto a la pintura acrílica- será enviado al Vaticano como recuerdo de la visita prevista para este próximo 11 de junio.