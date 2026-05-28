El órgano consultivo ratifica varios incumplimientos graves de la empresa concesionaria debido a los cortes continuos y a las pérdidas en la red hidráulica

El Consorcio del Agua de Lanzarote rescindirá el contrato con la empresa Canal Gestión tras recibir esta semana el aval del Consejo Consultivo de Canarias. Las autoridades locales tomaron esta decisión en la isla debido a los graves incumplimientos del servicio y a las elevadas pérdidas en la red de suministro.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Consorcio del Agua de Lanzarote, integrado por el Cabildo y los 7 ayuntamientos, ya cuenta con el respaldo jurídico definitivo. El Consejo Consultivo de Canarias emitió un dictamen de 43 páginas que avala la ruptura contractual con la empresa concesionaria. Asimismo, este informe refleja de manera clara que el problema del agua en Lanzarote y La Graciosa resulta estructural y persistente.

Por lo tanto, la próxima asamblea de la institución insular abordará la resolución del contrato de manera oficial con el documento sobre la mesa. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, calificó el dictamen final de la institución autonómica como un pronunciamiento totalmente aplastante.

El pacto institucional se mantendrá vigente de forma provisional en las islas afectadas durante los próximos meses. Esta corporación gestionará la distribución hidráulica de manera directa durante este periodo de transición. Finalmente, los ayuntamientos mantendrán la titularidad del servicio hasta que se concrete el futuro modelo de gestión del agua.

Incumplimientos graves y falta de inversión

El informe del órgano consultivo ratifica de manera contundente varios incumplimientos calificados como muy graves por parte de la empresa concesionaria. El texto destaca las continuas interrupciones del suministro que afectan de forma directa a los vecinos de la isla. Según Betancort, estas irrupciones del propio servicio manifiestan un incumplimiento flagrante de una obligación esencial del contrato.

Por otro lado, la compañía privada no logró reducir el volumen de líquido que se desperdicia actualmente en las conducciones. Las autoridades locales lamentan que las deficiencias de la red provoquen que la isla continúe con un 50 % de pérdidas. Por consiguiente, el Cabildo reprocha a la entidad que no recondujera la situación a pesar de los requerimientos anteriores.

Por su parte, Canal Gestión solicitó previamente al Consejo Consultivo la consideración de sus alegaciones antes de la redacción del dictamen. La empresa concesionaria acusa formalmente al Consorcio del Agua de arrastrar un grave problema de base en todo el sistema. De este modo, la firma achaca la situación actual a la falta de inversión institucional en las infraestructuras hidráulicas.