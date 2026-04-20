El presidente del Cabildo de Lanzarote asegura que el interés de los vecinos «debe estar por encima de los colores políticos»

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, este 20 de abril, tras la reunión del Consorcio del Agua.

El Consorcio del Agua de Lanzarote ha acordado iniciar el procedimiento para la intervención cautelar del servicio del ciclo integral del agua en la isla ante la constatación de una perturbación grave, estructural y continuada del sistema. Con el propósito de recuperar, lo antes posible, la continuidad del suministro mientras avanza el procedimiento de resolución del contrato.

Esta decisión ha sido adoptada por unanimidad en el seno de la Asamblea General Extraordinaria, celebrada este lunes en el salón de plenos de la Corporación Insular. También fue unánime el apoyo a continuar con el procedimiento de resolución del contrato.

“Hoy en Lanzarote hemos demostrado que el interés general de nuestros vecinos debe estar y está por encima de colores políticos. Agradezco a los alcaldes que respalden las propuestas de los técnicos del Consorcio del Agua. Unidos será más fácil afrontar uno de los grandes problemas de la legislatura, porque la deficiente gestión del servicio público del agua afecta a todos los vecinos y visitantes de esta isla”, señala el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.

El presidente, tras concluir la Asamblea y ante los medios de comunicación, también se refirió a la situación laboral en Canal Gestión. Destacó que “los trabajadores han sido fundamentales en la gestión del servicio y se les garantizará la continuidad laboral”. Finalmente, el presidente afirmó que “la rescisión del contrato es un paso importante hacia la resolución del problema del agua en Lanzarote y que el final de la historia está más cerca que nunca”.

Intervención del servicio

En relación con la petición del Partido Popular de dejar sobre la mesa la intervención del servicio, Betancort apuntó que “la información ha sido transversal con los socios de gobierno, tanto con el PP como con el consejero Armando Santana”. Y añadió que “si me cuesta la Presidencia me iré con la cabeza bien alta. Porque estoy convencido de que lo que estamos haciendo es un bien para el ciclo integral del agua”.

“La intervención del servicio, mientras se tramita el expediente de resolución del contrato, viene avalado, además de por la necesidad y el sentido común, por informes técnicos y jurídicos”, según ha apuntado el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas.

El informe técnico, emitido por el director-gerente del Consorcio el 1 de abril, concluye que los problemas del servicio no son parciales, sino generalizados en todas las áreas —desalación, distribución, saneamiento, depuración y reutilización—, y que los incumplimientos, continuos y reiterados por parte de la concesionaria generan afecciones directas a los usuarios y al medio ambiente, que se agravan día a día.

Falta de mantenimiento de demora en reparación de averías

La falta de mantenimiento preventivo en las instalaciones y la demora en reparar las averías, en el tiempo propio que exige un servicio esencial y que establecen los pliegos, provoca que el servicio se deteriore aún más cada día. A modo de ejemplo, el informe detalla la última incidencia ocurrida en la desaladora de Janubio, en la que se ha tardado más de tres meses en reparar una avería de una electrobomba de captación, lo que supone una merma de producción del orden de 5.500 m³/día y con ello muchos más cortes todos los días para los vecinos de Yaiza.

En la Asamblea se ha explicado a los miembros del Consorcio, los motivos que han llevado a proponer el secuestro en este momento, justificando la medida en el hecho de que se ha constatado que el servicio se deteriora cada día que pasa, tanto en el abastecimiento, como en el saneamiento o en la depuración.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, ha alabado la objetividad y la vehemencia del gerente del Consorcio del Agua, Fernando Fernández, en su exposición y le felicitó por su informe técnico.

El procedimiento de resolución

Este proceso administrativo de resolución requiere el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias, trámite que hoy se ha acordado realizar y que suspende los plazos del expediente como máximo 30 días hábiles para que el Órgano emita su dictamen. Recibido el dictamen se elevará nuevamente la propuesta final a la Asamblea para adoptar la resolución definitiva.

La medida implica que el Consorcio asumirá de forma directa la dirección del servicio, utilizando para ello todos los medios humanos y materiales existentes. Designando interventores con capacidad decisoria y accediendo a todos los recursos operativos y económicos de Canal Gestión que sean necesarios para asegurar la continuidad en el funcionamiento del sistema.

El procedimiento también garantiza la protección de sus derechos al concesionario, Canal Gestión, que tendrá un plazo de alegaciones de diez días hábiles, para que a continuación la Asamblea del Consorcio estudie y adopte la decisión definitiva respecto a la medida cautelar de secuestrar el servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración de la isla de Lanzarote y La Graciosa.