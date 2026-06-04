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El Hierro bate récord turístico en 2025 con más de 405.000 visitantes

RTVC / Europa PRESS
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La isla de El Hierro consolida el récord turístico con un modelo basado en la sostenibilidad, el aumento de la conectividad y un mayor peso del turismo de naturaleza

La isla de El Hierro consolida el récord turístico con un modelo basado en la sostenibilidad, el aumento de la conectividad y un mayor peso del turismo de naturaleza
La isla de El Hierro consolida el récord turístico con un modelo basado en la sostenibilidad, el aumento de la conectividad y un mayor peso del turismo de naturaleza. Europa Press

La isla de El Hierro cerró el año 2025 con un récord turístico tras registrar la llegada de más de 405.000 visitantes, según datos del Cabildo insular.

El crecimiento se atribuye a la mejora de la conectividad, la diversificación de la oferta y la apuesta por un modelo sostenible y de calidad.

La consejera de Turismo, Transporte y Comunicaciones, Davinia Suárez, destacó que estos resultados son fruto del trabajo en los últimos años para consolidar la isla como destino turístico equilibrado.

Aumento de la conectividad marítima y aérea

El gasto medio por visitante se situó en 1.133 euros por viaje, mientras que la media diaria alcanzó los 130,6 euros, reflejando un impacto económico al alza en el sector.

El informe también subraya el aumento de la conectividad marítima y aérea, así como el crecimiento del tráfico de cruceros, que aumentó un 79%.

Más del 63% de los visitantes elige El Hierro por su naturaleza, y actividades como el senderismo y el consumo de producto local se mantienen como principales atractivos del destino.

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