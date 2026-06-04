El actual Obispo de Roma será la quinta personalidad en recibir esta distinción por parte del Ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó el pasado viernes por unanimidad la entrega de las Llaves de la Ciudad al papa León XIV con motivo de su visita oficial a la capital grancanaria prevista para el próximo 11 de junio.

Según un comunicado de la institución local, la concesión de esta distinción honorífica reconoce el significado histórico e institucional de la primera visita de un Pontífice a Canarias, así como la estrecha relación que la ciudad ha mantenido con la Santa Sede desde su fundación.

Una distinción única

La visita del sumo pontífice supondrá un acontecimiento histórico para la ciudad y para el conjunto del archipiélago, no solo por su dimensión religiosa, sino también por su carácter institucional y diplomático como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.

Por otro lado, las Llaves de la Ciudad constituyen uno de los máximos reconocimientos protocolarios y simbólicos que concede el Ayuntamiento a personalidades de especial relevancia. Su origen se remonta a las antiguas ciudades amuralladas medievales, donde la entrega de las llaves representaba un gesto de confianza y reconocimiento institucional hacia visitantes ilustres.

Carolina Darias entregará las llaves de Las Palmas de Gran Canaria al papa León XIV. EFE

León XIV será la quinta personalidad en recibir esta distinción por parte del Ayuntamiento. La última entrega tuvo lugar en 1996, cuando distinguieron con las Llaves de la Ciudad a los premios Nobel de Medicina Werner Arber, microbiólogo y genetista suizo; Jean Dausset, inmunólogo francés; Renato Dulbecco, virólogo italoestadounidense; y Carleton Gajdusek, médico e investigador estadounidense.

Junto a ellos también recibió este reconocimiento el premio Príncipe de Asturias Santiago Grisolía, bioquímico español. La concesión se produjo con motivo de su visita a Gran Canaria para investirle como doctores Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.