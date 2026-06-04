Un detenido en la operación ‘Yoshito 2.0’ tras intervenir drogas como cocaína, crack, hachís, además de dinero en efectivo y dos armas simuladas en Gran Canaria

La Guardia Civil desarticula un punto de venta de drogas en un bazar de Gáldar, en Gran Canaria. Europa Press

Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de drogas ubicado en un bazar del municipio de Gáldar (Gran Canaria) y ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de estupefacientes.

La actuación se enmarca en la operación ‘Yoshito 2.0’, según ha informado la Comandancia de Las Palmas.

Además, la investigación apunta a que el detenido había trasladado el punto de venta a un establecimiento comercial que utilizaba para encubrir la actividad ilícita, simulando ingresos legales mediante la explotación del bazar.

La Guardia Civil intervino dos armas

Durante el dispositivo se realizaron vigilancias, seguimientos y diversas aprehensiones de droga en las inmediaciones del local, lo que permitió solicitar autorización judicial para la entrada y registro.

Además, en el registro, los agentes intervinieron dos armas (una pistola detonadora y una réplica tipo Beretta), más de 1.700 euros en efectivo, 25 dosis de crack y cocaína preparadas para la venta y una pieza de hachís.

El detenido ha ingresado en prisión provisional tras pasar a disposición judicial del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía, en funciones de guardia.