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Buscan a una mujer que desapareció en El Golfo por un golpe de mar

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La mujer fue arrastrada al mar en El Golfo, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, y la buscan desde este lunes por tierra, mar y aire

Playa de El Golfo, en Yaiza, Lanzarote
Playa de El Golfo, en Yaiza, Lanzarote

Los servicios de emergencias buscan a una mujer desaparecida en la costa del sur de Lanzarote, en concreto, en la zona de El Golfo, en Yaiza.

Se le perdió la pista este lunes por la tarde cuando se la llevó un golpe de mar. Desde entonces la buscan por aire y mar, y este lunes se suma la búsqueda por tierra. La búsqueda se ha reanudado desde las siete de la mañana.

Están activos un helicóptero de Salvamento Marítimo, una Salvamar y por tierra, se incorporarán Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

Seguiremos ampliando la información.

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