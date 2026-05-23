Sam Laidlow y Lucy Charles-Barclay reinan en el Ironman de Lanzarote tras dominar con autoridad la prueba

Sam Laidlow y Lucy Charles-Barclay vencen con autoridad en el Ironman de Lanzarote / IRONMAN Lanzarote

El francés Sam Laidlow y la británica Lucy Charles-Barclay se han coronado este sábado en la trigésimo cuarta edición del Ironman de Lanzarote 2026, la prueba más longeva de la modalidad en el territorio europeo.

La prueba, que incluye 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bicicleta y una carrera a pie de 42,2 kilómetros, arrancó a las 7:00 horas con el tradicional bocinazo en Puerto del Carmen.

Categoría masculina

El ganador en la categoría masculina, Sam Laidlow, no dio ningún tipo de opción a sus adversarios y dominó el Ironman desde el primer control de tiempo de la sección de nado, un dominio que fue creciendo en los 180 kilómetros de bicicleta y en la carrera a pie, hasta vencer con un tiempo de 8:03:40, con una ventaja de 8:48 minutos sobre el alemán Patrick Lange.

Lange, segundo clasificado, trató de frenar el ímpetu de Laidlow durante la sección de natación, pero fue pagando el esfuerzo y durante los kilómetros en bicicleta fue diluyéndose y cediendo minutos con el campeón de la prueba, aunque aseguró la medalla de plata con autoridad.

En la tercera posición finalizó el español Jordi Montraveta Moya, que protagonizó la remontada de la jornada tras escalar desde la undécima plaza, puesto que ostentaba al salir del agua, hasta que en el kilómetro 36 de la carrera a pie arrebató a Damien le Mesnager el bronce tras rondar la cuarta y la quinta plaza durante la sección de bicicleta y el inicio de la maratón.

Categoría femenina

En la categoría femenina, la británica Lucy Charles-Barclay revalidó su corona de 2025 tras dominar de principio a fin el 34 Ironman de Lanzarote, una de las pruebas predilectas de la triatleta de Reino Unido.

Con un tiempo de 9:15:39, Charles-Barclay endosó más 26 minutos a la suiza Nina Derron, que alcanzó la segunda plaza en el kilómetro 26 en bicicleta y no lo soltó hasta el paso por meta, salvo en el kilómetro 31 de la carrera a pie, cuando la británica Rebecca Anderbury amenazó su medalla de plata.

La propia Anderbury protagonizó una buena remontada de minutos al salir del agua y mantuvo su solidez en carrera para aguantar la tercera posición y amenazar a Derron, que finalmente le sacó cinco minutos a la británica.