El Molina Sport busca certificar su sexto título (el quinto consecutivo) en el Carlos García San Román, con la ventaja de 1-7 sobre el Arona Tenerife Guanches

El Molina Sport quiere cerrar su sexta Liga Élite por la vía rápida

El equipo grancanario recibe al Arona Tenerife Guanches con la ventaja de la victoria en el primer partido del playoff final por el título logrado en Tenerife la semana pasada (1-7). Dicho resultado les otorga una doble oportunidad para sellar su sexto entorchado, el quinto de forma consecutiva, pudiéndolo certificar mañana sábado con un triunfo en el segundo partido, en el Polideportivo Carlos García San Román (19.00 horas). En caso de que los tinerfeños igualasen la contienda, se disputaría un encuentro de desempate el domingo a las 12.00 horas en el mismo escenario.

El Molina Sport quiere certificar su sexto título por la vía rápida para no darle una vida extra a sus vecinos, en la resolución de una Liga Élite que por primera vez en su historia tiene como protagonistas a dos equipos canarios. Todo pasa por sumar la victoria mañana sábado, lo que le permitiría a los grancanarios volver a cerrar una temporada perfecta en la que han ganado todos y cada uno de sus partidos, tanto de la liga regular como del playoff.

El 1-7 de la ida no debe de llamar a engaño. El Arona Tenerife Guanches es el segundo equipo más letal de la competición y cuenta con el actual máximo artillero de la categoría, el checo Petr Skoloud.

Los grancanarios contarán con su fiel hinchada poblando las gradas en lo que se espera que sea una fiesta del hockey línea isleño y en especial para un Molina Sport que quiere confirmar su condición de mejor equipo de España y de Europa, donde ha reinado durante las tres últimas campañas de forma ininterrumpida.

El equipo amarillo está preparado para una batalla que puede ser la última para renovar su condición de campeón de la Liga Élite.