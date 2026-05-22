Más de 70 centros educativos del Archipiélago participan en esta iniciativa cultural

Casa África estrena en Las Palmas de Gran Canaria una nueva exposición. Los alumnos muestran sus trabajos finales del proyecto Enseñar África para ofrecer una visión muy real sobre este continente vecino. Además, esta iniciativa escolar busca eliminar fronteras culturales y romper los diferentes estereotipos habituales en nuestra sociedad.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El proyecto Enseñar África cumple ya 13 años de historia uniendo culturas. En consecuencia, la iniciativa aleja al alumnado de las clásicas ideas preconcebidas.

Descubriendo el continente con los sentidos

África sabe a ricos dátiles y huele fuertemente a canela en este recinto. Asimismo, este lugar suena a divertidas maracas de arroz durante el recorrido. Esta exposición plasma la visión actual que tienen los estudiantes sobre el territorio africano. Por ello, el público puede visitar ya esta interesante muestra cultural.

Yaiza Débora Cerpa imparte clases en el IES Villa de Firgas. Según ella, los alumnos descubren África a través de los cinco sentidos corporales.

Rompiendo los estereotipos culturales

En la exposición los visitantes sienten olores diferentes y tocan telas tradicionales. También, el amplio espacio cuenta con muchas especias variadas para conocer visualmente.

Beatriz Andreu coordina actualmente el proyecto educativo llamado Enseñar África. De esta forma, ella subraya la necesidad vital de tomar mucha conciencia social. El objetivo principal radica en combatir los prejuicios sociales existentes. Por lo tanto, la sociedad debe eliminar todos esos estereotipos hacia las personas africanas.

La experiencia real de los estudiantes

Esta gran iniciativa educativa acerca fronteras físicas y une culturas distintas. Por consiguiente, los jóvenes estudiantes valoran muy positivamente todo el trabajo académico realizado.

Una alumna asegura sentirse mucho más cercana al continente ahora mismo. En cambio, otra estudiante destaca que la iniciativa enseña el verdadero significado de África.

Los escolares destacan todo lo bueno que tiene este precioso lugar. Finalmente, afirman que la experiencia resulta fantástica porque aprenden muchísimo cada día.