Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 23 de mayo

Estamos ante un fin de semana cálido y seco. Este sábado tendremos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas más montañosas que serán más significativos a primeras y últimas horas. En el resto de zonas, predominará los intervalos de nubes altas que cruzará de sur a norte el archipiélago.

Imagen RTVC

Calima que afectará sobre todo a las islas orientales, y de forma ligera a medianías y zonas altas de las islas occidentales. Las temperaturas subirán moderadamente. Será más notable en las máximas en zonas del interior sur de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote donde se podrá superar los 30ºC. Máximas entre los 21ºC – 32ºC.

El viento será predominantemente de componente norte moderado en zonas bajas con intervalos fuertes en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas. En medianías, cumbres y zonas altas soplará de componerte este.

Predominará la mar combinada del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de las islas occidentales y de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán superar el 1,5m. En las costas más resguardas del sur habrá áreas de marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Intervalos de nubes bajas en el norte y noreste. Sobre ellas, intervalos de nubes altas. Calima ligera en altura. Viento alisio moderado en costas y temperaturas algo más cálidas.

La Palma: Cielos con nubes bajas en la vertiente norte y sobre ellas y en el resto de zonas intervalos de nubes altas. Calima ligera en altura. Viento alisio moderado en costas y de componente este flojo en cumbres. Temperatura máxima que rondará los 24ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte. En el resto, intervalos de nubes altas. Viento alisio moderado con predominio de la componente norte acelerándose en el este. Calima ligera en altura. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 24ºC en la capital.

Tenerife: Cielos con nubes bajas por el norte que serán más compactas por la noche. En el resto, intervalos de nubes altas con presencia de calima ligera en altura. Viento de componente norte moderado con probables rachas fuertes en el sureste y entorno de Anaga. Será de componente sur en cumbre. Temperaturas que oscilarán entre los 18ºC y los 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos de nubes bajas en el norte y entorno de la capital. En el resto, intervalos de nubes altas con presencia de calima. Viento de componente norte moderado en costas con probables rachas fuertes en el sureste y noroeste. En cumbres será de componente este flojo. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 24ºC en la capital.

Fuerteventura: Nubes bajas por el norte y oeste. En el resto, intervalos de nubes altas con calima. Viento de componente norte y temperaturas máximas entre los 23ºC – 32ºC.

Lanzarote: Nubes bajas por el norte y oeste. En el resto, nubes altas con calima. Viento de componente norte moderado y temperaturas que irán desde los 18ºC a los 27ºC en Arrecife.

La Graciosa: Nubes bajas matinales y sobre ellas de nubes altas con calima. Viento de componente norte y temperaturas que irán desde los 18ºC y los 24ºC en Caleta de Sebo.