Continúa el progresivo aumento de las temperaturas que nos dejará calor para el fin de semana, especialmente en las islas orientales

Calor gana protagonismo en Canarias. Imagen de recurso

El calor gana protagonismo en Canarias. Este jueves las temperaturas podrán alcanzar los 28 grados en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y también probablemente en Tenerife, aunque el ambiente más cálido se dejará notar especialmente en las islas orientales del archipiélago.

La subida térmica ya comenzó a percibirse durante la jornada del miércoles. Las máximas alcanzaron los 23 grados en La Graciosa, cerca de 26 en Lanzarote y hasta 27 grados en Puerto del Rosario. En Gran Canaria también se registraron 27 grados tanto en la vertiente norte como en la sur, mientras que en el sur de Tenerife los termómetros llegaron a los 28 grados. San Sebastián de La Gomera superó los 26 grados y tanto El Hierro como La Palma se situaron ligeramente por encima de los 25.

Para este jueves se espera un nuevo ascenso de las temperaturas, especialmente en las islas orientales. La jornada será, en líneas generales, tranquila y soleada, aunque persistirán algunos intervalos de nubes bajas en el norte de La Palma.

La conocida “panza de burro” continuará prácticamente durante todo el día en la costa norte de Gran Canaria y también en el litoral oeste de Lanzarote y Fuerteventura.

Aumento de las temperaturas para el fin de semana

De cara al viernes, los modelos apuntan a un aumento notable de las temperaturas. Por el momento, la máxima prevista en el archipiélago para este jueves rondará entre los 28 y 29 grados.

El sábado tendremos temperaturas en ligero a moderado ascenso, especialmente el de las máximas en zonas de interior. Situación similar el domingo con posible presencia de calima, que afectará principalmente a las islas orientales, y de forma más ligera en medianías y zonas altas de las occidentales.

En cuanto al viento, predominará la componente norte floja con intervalos moderados, especialmente durante la tarde y la noche. Estas rachas serán más intensas por efecto del relieve en algunos puntos, como el área metropolitana de Tenerife, especialmente en Santa Cruz de Tenerife y zonas del municipio de La Laguna.

Respecto al estado del mar, no se esperan cambios significativos. El oleaje se mantendrá en torno al metro y medio de altura tanto en las costas del norte como en las del sur del archipiélago.

Calor también en toda la Península

La Península afronta un episodio de calor excepcional para estas fechas, con temperaturas que durante los próximos días se situarán entre 5 ºC y 15 ºC por encima de lo habitual en buena parte del país. El ascenso térmico será progresivo entre jueves y viernes, dejando registros propios del verano en numerosas comunidades.

Este jueves, los termómetros ya superarán los 30 ºC en amplias zonas del norte peninsular, incluyendo País Vasco, Cantabria, Asturias y puntos de Galicia. En Castilla y León, las máximas rondarán también esa barrera, con valores que podrían superar los 32 ºC especialmente en áreas de Valladolid.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en el valle del Ebro, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. En estas regiones, las máximas oscilarán entre los 32 ºC y 34 ºC de forma generalizada. Ciudades como Zaragoza o Toledo podrían alcanzar los 35 ºC, mientras que Sevilla y Badajoz se situarán por encima, con valores cercanos a los 36 ºC.

La situación se intensificará aún más durante el viernes, cuando se espera un nuevo ascenso tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas. El calor será especialmente acusado en el norte, donde Asturias, Cantabria y País Vasco podrían alcanzar entre 34 ºC y 35 ºC, cifras muy poco habituales para el mes de mayo.

En el valle del Ebro se podrían superar los 36 ºC, mientras que en Toledo, Extremadura y gran parte de Andalucía los termómetros podrían marcar entre 36 ºC y 37 ºC. No se descarta incluso que algunos puntos aislados lleguen a registrar máximas de hasta 38 ºC.