Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, en las cumbres más altas es probable que vuelvan a bajar de los 0ºC

El tiempo en Canarias | Humedad y algunas precipitaciones

En las próximas horas seguiremos con abundante nubosidad sobre todo por el norte de las islas más montañosas donde no se descarta que dejen precipitaciones durante la primera mitad del día principalmente, en las zonas de medianías. En Fuerteventura y Lanzarote veremos nubes bajas también aunque con algunos claros por el sur.

El viento comenzará a ganar fuerza y no es descartable que las rachas en los extremos, cumbres y zonas del sureste se puedan acelerar hasta los 70km/h este viernes por la tarde. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, en las cumbres más altas es probable que vuelvan a bajar de los 0ºC. El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas rondando los 2 metros, sobre todo en los canales entre islas. Habrá marejadilla en las costas del sur.

Previsión por islas:

El Hierro: Será otro día de nubes bajas y puede que algunas lloviznas ocasionales por el norte. El viento irá a más y las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 17 grados en Valverde.

La Palma: Veremos nubes abundantes por el norte y este con lluvia sobre todo durante la primera mitad del día. Viento moderado y temperaturas que irán de los 16 a los 21 grados.

La Gomera: Se podrían dar rachas de hasta 70km/h. Las nubes bajas ocuparán el norte e interior, alguna gota podrían dejar. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios.

Tenerife: Veremos nubes bajas por el norte y sur-suroeste con probabilidad de precipitaciones por la mañana. En el sureste habrá menos nubosidad y más viento. Temperaturas similares.

Gran Canaria: Tanto el este como el oeste tendrá viento puntualmente fuerte. Las nubes bajas cubrirán la mitad norte y dejarán algunas gotas en medianías. El sur estará despejado.

Fuerteventura: Las nubes bajas irán de norte a sur con claros hacia la costa de Tuineje. El viento soplará moderado y las temperaturas variarán entre los 17 y los 23 grados en la capital.

Lanzarote: Veremos nubes compactas por la mañana, no se descarta alguna gota por la vertiente oeste. Las temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 22 grados en Arrecife.