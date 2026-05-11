La temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. Máximas entre los 20ºC – 25ºC en zonas costeras

El tiempo en Canarias | Jornada de nubes altas y regresa el viento alisio

Este martes predominará los intervalos de nubes altas en general aunque bajo ellas se generará nubosidad de evolución por la tarde. La temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. Máximas entre los 20ºC – 25ºC en zonas costeras.

El viento será de componente norte flojo en las islas occidentales y moderado del noreste en las orientales arreciando en general por la tarde donde son probables rachas fuertes en extremos este y oeste, particularmente de Gran Canaria. En cumbres centrales de Tenerife será del suroeste moderado con intervalos de fuerte.

Y en el mar, predominará el mar de fondo del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de las islas más occidentales y de Fuerteventura y Lanzarote donde las olas podrían alcanzar los 2m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejadilla.

Previsión por islas:

El Hierro: Intervalos de nubes altas y bajo ellas nubosidad de evolución en el interior. Viento flojo de componente norte y temperaturas agradables.

La Palma: Cielos poco nubosos por la mañana que tenderá a nuboso al mediodía sobre todo en el norte y este. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento flojo de componente norte y temperaturas que irán desde los 15ºC a los 21ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos matinales que serán más abundantes en el interior. Por la tarde aparecerá nubosidad de tipo alto. Viento de componente norte flojo y temperaturas máximas entre los 20ºC y los 24ºC en costas.

Tenerife: Intervalos de nubes bajas en el norte y sur que tenderá a nuboso por la tarde sin descartar alguna gota. En el resto, intervalos de nubes de tipo alto. Viento flojo de componente norte rolando al noreste a últimas horas de la tarde. En cumbres será del suroeste moderado. Temperaturas que oscilarán entre los 16ºC y los 23ºC en la capital.

Gran Canaria: Cielos de nubes altas y bajo ellas nubosidad de evolución sobre todo en el norte, este y en el sur en horas centrales. Viento alisio moderado arreciando en puntos del este-sureste y oeste. Temperaturas que irán desde 17ºC a los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos de nubes altas en general y bajo ellas aparecerá nubosidad de evolución en el interior al mediodía. Viento del noreste moderado y temperaturas máximas entre los 21ºC – 24ºC

Lanzarote: Intervalos de nubes altas y bajo ellas habrá nubes bajas en horas centrales en el interior. Viento del noreste moderado acelerándose por la tarde-noche. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 23ºC en Arrecife.