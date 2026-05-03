El viento será el alisio moderado en las islas orientales y de componente este en las occidentales

El tiempo en Canarias | Menos nubes y temperaturas primaverales

Comenzamos la semana con tiempo primaveral. Este lunes tendremos cielos poco nubosos en general con algunos intervalos matinales en zonas del norte y este de las islas y en el oeste de Lanzarote. En el resto predominará los cielos poco nubosos o despejados. Por la tarde-noche aparecerá nubosidad alta.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso. Máximas entre los 20ºC – 26ºC en costas. El viento será el alisio moderado en las islas orientales y de componente este en las occidentales. En medianías será de componente este y en cumbres flojo variable salvo en las cumbres de Tenerife, que será del suroeste moderado. Y en el mar, predominará la mar combinada en costas del norte y oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas entre 1.0 – 1,5m. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejadilla con olas 0,5m.

Previsión por islas:

El Hierro: Cielos poco nubosos o despejados por la mañana. Crecerá nubes de evolución al mediodía. Viento de componente este flojo. Temperaturas agradables.

La Palma: Intervalos nubosos más compactos por la tarde, donde aparecerá nubosidad de evolución. Viento de componente este flojo sin descartar rachas fuertes en el extremo noroeste. Las temperaturas irán desde los 16ºC a los 22ºC en la capital.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte y sur. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento de componente este flojo y temperaturas máximas entre los 20ºC – 25ºC.

Tenerife: Cielos con intervalos nubosos en el norte y este por la mañana. En el resto poco nuboso o despejado. Se generará nubosidad de evolución en el interior por la tarde. Viento de componente este flojo especialmente por la tarde. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 23ºC.

Gran Canaria: Cielos poco nubosos o despejados salvo por el norte y noreste que habrá intervalos nubosos. Viento alisio moderado acelerándose en zonas expuestas, noroeste-sureste. Las temperaturas irán desde los 18ºC a los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos matinales por el norte y este. En el resto, despejado. Viento alisio moderado y temperaturas máximas entre los 20ºC – 25ºC.

Lanzarote: Nubes bajas en el norte, este y oeste durante la primera mitad del día. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 16ºC a los 23ºC en Arrecife.