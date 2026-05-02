El tiempo en Canarias | Jornadas de pocas nubes y ambiente primaveral

El viento será el alisio flojo en las islas occidentales y lo hará moderado en las orientales donde son probables rachas intensas en vertientes expuestas

Este domingo tendremos cielos poco nubosos con intervalos en el norte y este durante las primeras horas de la mañana y a últimas horas del día. Crecerá nubosidad de evolución en el interior de las islas occidentales al mediodía. Habrá intervalos de nubes de tipo alto.

Las temperaturas ascenderán que será más notable en medianías y cumbres sobre todo de las islas occidentales. En el resto de zonas se mantendrán sin grandes cambios. Máximas entre los 19ºC – 25ºC en costas. El viento será el alisio flojo en las islas occidentales y lo hará moderado en las orientales donde son probables rachas intensas en vertientes expuestas, noroeste-sureste. En cumbres de Tenerife el viento será de componente oeste moderado. Y en el mar, predominará el mar de fondo del noroeste en costas del norte y oeste con olas que no alcanzarán el 1,5m. En costas más resguardas del sur y este habrá áreas de marejadilla donde las olas no superarán el 0,5m.

Previsión por islas:

El Hierro: Cielos poco nubosos, salvo en el interior donde crecerá nubes de evolución al mediodía. Viento alisio flojo. Temperaturas agradables.

La Palma: Intervalos de nubes de tipo alto matinal, salvo algunos de tipo bajo en el norte y sur. Se generará nubosidad de evolución en horas centrales. Viento alisio flojo acelerándose en el norte y oeste. Temperaturas que irán desde los 16ºC a los 22ºC en la capital.

La Gomera: Poco nuboso o despejado salvo por el norte a primeras horas. Aparecerán nubes por la tarde en el sur. Viento alisio flojo y temperaturas máximas entre los 19ºC – 24ºC en costas.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte y oeste por la mañana. Se generará nubosidad de evolución en el norte y medianías del sur en horas centrales. Aparecerá nubes de tipo alto por la tarde. Viento alisio flojo y de componente oeste moderado en cumbres. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 24ºC en la capital.

Gran Canaria: Cielos poco nubosos salvo por el norte y suroeste que habrá intervalos nubosos por la mañana. Habrá nubosidad de tipo alto más compacto por la mañana. Viento alisio moderado con probables rachas intensas en el sureste y noroeste. Temperaturas que irán desde los 18ºc a los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos de nubes altas. Aparecerá nubes bajas en la Península de Jandía y en el norte por la tarde. Viento alisio moderado y temperaturas máximas entre los 20ºC – 25ºC.

Lanzarote: Nubes de tipo alto durante toda la jornada, salvo por el norte y oeste que habrá nubes bajas. Viento alisio moderado y temperaturas máxima que rondará los 23ºC en Arrecife.