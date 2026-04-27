Barcelona vs Dreamland Gran Canaria | J29 Liga Endesa 25-26

Barcelona vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 3 de mayo. Partido correspondiente a la J29 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Barcelona y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este domingo 3 de mayo, a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Palau Blaugrana. Partido correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa.

Barcelona vs Dreamland Gran Canaria | J29 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimosexta posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es cuarto en la liga nacional. El Granca ganó en la jornada 28 contra el Basquèt Girona. Mientras que el equipo barcelonés llega al encuentro tras ganar ante el Baskonia en la liga.

Posiciones en la clasificación de Barcelona y Dreamland Gran Canaria

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimosexta posición. En cambio, el Barcelona ocupa la cuarta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Barcelona y Dreamland Gran Canaria

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Barcelona ha ganado todos.

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