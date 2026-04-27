La Laguna Tenerife vs Morabanc Andorra | J29 Liga Endesa 25-26

La Laguna Tenerife vs Morabanc Andorra. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 2 de mayo. Partido correspondiente a la J29 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife y Morabanc Andorra se enfrentan este sábado 2 de mayo, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife vs Morabanc Andorra | J29 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 6ª posición de la clasificación mientras que el conjunto andorrano es 17º en la liga nacional. El CB Canarias perdió en la jornada 28 en su visita al UCAM Murcia. Por su parte, el equipo andorrano llega al encuentro tras perder ante el Coviran Granada en la Liga.

Posiciones en la clasificación de La Laguna Tenerife y Morabanc Andorra

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en sexta posición. En cambio, el Morabanc Andorra ocupa la decimoséptima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Morabanc Andorra

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife ha ganado los cinco.

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