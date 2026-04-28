Todos los detalles de la previsión del tiempo para este miércoles 29 de abril en Canarias



El tiempo cambiará poco en las próximas horas. En general se mantendrá la nubosidad cubriendo prácticamente todas las islas desde bien temprano tanto por el norte como las que se vayan generando por el sur. Además llegarán núcleos de tipo alto a lo largo del día.

La probabilidad de lluvia disminuye este miércoles aunque alguna gota podría dejar en las medianías del norte por la mañana y en las del sur por la tarde debido al crecimiento de las nubes de evolución sobre todo en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

No esperamos viento, dominarán las brisas en la costa.

Las temperaturas podrían bajar algún grado.

El estado del mar será de marejada en las costas del norte con olas en torno al 1.5 metros de altura. En el sur llegarán al medio metro.

Previsión isla por isla

El Hierro: Veremos nubes desde por la mañana hasta por la tarde, no se descarga alguna gota por el norte poco importante. Las temperaturas irán de los 12 a los 15 grados en Valverde.

La Palma: Esperamos nubes bajas en toda la isla y algunas de tipo alto. Menos probabilidad de lluvia salvo por el norte. Las temperaturas irán de los 14 y los 21 grados en Santa Cruz.

La Gomera: Día gris en toda la isla, se mezclarán las nubes altas con las bajas y éstas últimas podrían dejar lloviznas en el norte e interior de la isla. Sin viento y temperaturas similares.

Tenerife: Esperamos nubosidad de tipo bajo en todas las vertientes, primero por el norte con algunas precipitaciones débiles por la mañana y también por el sur. Nubes altas en la cumbre.

Gran Canaria: Poco viento con nubosidad sobre todo en la mitad norte, alguna gota se podría dar. En el sur-suroeste, por la tarde, se abrirán algunos claros. Sin cambios en las temperaturas

Fuerteventura: Jornada gris desde primera hora a última, alguna llovizna se podría dar por la cara oeste. Las temperaturas variarán entre los 17 y los 21 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Esperamos brisas costeras y nubes compactas con alguna gota en el oeste durante la primera mitad del día. Las temperaturas irán de los 16 y los 22 en Arrecife.

La Graciosa: las nubes se posarán también sobre esta isla, ambiente húmedo con poco viento buenas condiciones en el mar y temperaturas sin grandes cambios.