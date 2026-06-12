Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 13 de junio

Para las próximas horas esperamos pocos cambios en el tiempo, en general este sábado se volverán a ver las nubes bajas al norte de las islas más montañosas y también por el norte y oeste de Fuerteventura y Lanzarote. Se situarán a una cota entre los 600 y los 700 metros y el domingo subirán algo más. En el sur y hacia las cumbres más altas estará despejado, al igual que muchos municipios a partir del mediodía ya que la nubosidad perderá consistencia.

El viento soplará de flojo a moderado de componente norte, en la cumbre será del suroeste con algo más de intensidad que amainará el domingo, ese día regresarán los alisios.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, a lo sumo bajarán algún grado tanto las máximas como las mínimas.

El estado de la mar será de marejada en las costas del norte con olas en torno a 1 metro de altura y de marejadilla en las del sur.

El tiempo por islas:

El Hierro: Se verán nubes bajas por el norte-nordeste de la isla. A partir del mediodía se irán reduciendo. Casi no habrá viento y las temperaturas irán de los 13 a los 19 grados en Valverde.

La Palma: Veremos nubes por el norte y este que apenas tocarán la costa conforme avance la jornada. El viento perderá intensidad salvo en la cumbre. Temperaturas serán similares.

La Gomera: Intervalos nubosos por el norte a primera hora que tenderán a retirarse a lo largo de la mañana. Las temperaturas irán de los 19 a los 25 grados en San Sebastián.

Tenerife: Veremos nubes bajas por el norte y suroeste de la isla que tenderán a reducirse. El viento soplará moderado del oeste en la cumbre y flojo en el resto. Temperaturas sin cambios.

Gran Canaria: La presencia de la panza de burro irá a menos durante la mañana, en el resto estará despejado. No hará tanto calor y el viento ganará presencia por la tarde en extremos.

Fuerteventura: Esperamos nubes bajas por la mitad norte y oeste dejando la vertiente este despejada. El viento será de componente norte y las temperaturas serán parecidas.

Lanzarote: Nubes bajas durante las primeras horas por el norte y oeste que se irán retirando del interior a partir del mediodía. Poco viento y temperaturas entre los 18 a los 26 grados.

La Graciosa: Veremos más nubes por la mañana que por la tarde, el viento soplará de flojo a moderado. Las temperaturas no variarán mucho. El domingo regresarán los alisios.