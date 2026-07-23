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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para el viernes, 24 de julio

Según la previsión del tiempo en Canarias, este viernes habrá intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote que serán más compactos a primeras y últimas horas del día. En el resto estará poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura, será más notable en las islas orientales.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 24 de julio de 2026 / RTVC

Las temperaturas bajarán ligeramente en zonas del interior. No se descarta que se alcancen los 34ºC en medianías del este y oeste de Gran Canaria. Se podrán superar los 30ºC en la mitad sur de Fuerteventura, en las medianías del sur de las islas occidentales y del oeste de La Palma.

El alisio soplará moderado que será fuerte en zonas bajas de las vertientes expuestas, sureste y noroeste y en zonas del interior de las islas más orientales. Son probables rachas muy fuertes, +70Km/h, especialmente en Gran Canaria y La Gomera.

En el mar, las olas más grandes las tendremos en las costas del norte donde superarán el 1,5m. En canales entre islas habrá oleaje +2m, sobre todo entre Tenerife y Gran Canaria.

El tiempo isla por isla

El Hierro: Intervalos en el norte. En el resto, despejado. Alisio entre moderado y fuerte con probables rachas muy fuertes en el este y oeste. Temperaturas cálidas en costas.

La Palma: Poco nuboso o despejado salvo en el litoral norte y este que habrá Intervalos con apertura de claros al mediodía. Alisio moderado más intenso en el sureste y noroeste. Se espera que se alcancen los 30ºC en el oeste. En la capital la máxima rondará los 26ºC.

La Gomera: Intervalos nubosos en el norte. En el resto, despejado. Alisio moderado con probables rachas muy fuertes en la capital y en el noroeste. Temperaturas que podrán alcanzar los 30ºC en medianías del sur. En la capital irán desde los 23ºC a los 28ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte que tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura. Alisio moderado que será más intenso en el sur del área metropolitana y vertientes expuestas. Temperaturas que podrán alcanzar localmente los 34ºC en zonas bajas del sur y este. En la capital irán desde los 23ºC a los 29ºC.

Gran Canaria: Cielos despejados salvo por el norte que habrá intervalos, más compactos a últimas horas. Calima ligera en altura. Alisio moderado que será fuerte en zonas bajas del sureste y oeste. Es probable que se superen localmente los 34ºC en cumbres y medianías del sur y oeste. En la capital oscilarán entre los 23ºC y los 27ºC.

Fuerteventura: Despejado salvo en el litoral oeste que habrá intervalos. Calima en altura. Alisio moderado, con probables rachas muy fuertes en el sur de Jandía. Temperaturas más cálidas en el sureste. En la capital irán desde los 22ºC a los 28ºC.

Lanzarote: Despejado salvo en el norte y oeste que habrá intervalos. Calima en altura. Alisio moderado que será fuerte en el interior sur donde son probables rachas muy fuertes. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 28ºC en la capital.

La Graciosa: Intervalos nubosos con apertura de claros al mediodía. Calima en altura. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 22ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.