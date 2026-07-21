Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para el miércoles 22 de julio

Según la previsión del tiempo en Canarias, mientras en el resto del país afrontan una nueva ola de calor en las islas el tiempo se mantiene mucho más fresco y estable. Todo esto gracias a unos vientos alisios que van a seguir soplando con intensidad en las zonas habituales, las del noroeste y sureste de las islas más montañosas, y en el centro-sur de las orientales, puede que por la tarde también en el área metropolitana de Tenerife.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 22 de julio de 2026 / RTVC

Las nubes no serán importantes las volveremos a ver por el norte de las islas a primeras y últimas horas con tendencia a despegarse de la costa a medida que avance la jornada. En el resto estará despejado con calima en altura difuminando el azul del cielo.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, rondarán los 30 grados en las medianías del sur, principalmente.

El estado de la mar será de fuerte marejada en el norte con olas en torno a los 2 metros de altura en altamar. Mejorará en las costas del sur resguardadas.

El tiempo isla por isla

El Hierro: Habrá pocas nubes, como mucho, a primera hora que no tardarán en disiparse. El viento soplará con fuerza en los extremos y las temperaturas irán de los 16 a los 21 grados.

La Palma: Las nubes bajas se situarán por el norte y este de la isla, perderán terreno a mediodía. El viento soplará con rachas intensas en el sureste. Temperaturas similares.

La Gomera: Veremos menos nubes, a lo sumo a primera hora por el norte, en el resto sol con calima en altura y viento intenso en zonas habituales. Temperaturas sin grandes cambios.

Tenerife: Nubes dispersas por el norte algunas más hacia Anaga. Las temperaturas irán de los 22 a los 29 grados en la capital. Seguirá la calima en altura y el alisio en costa sureste intenso.

Gran Canaria: El viento soplará con rachas fuertes de más de 80km/h por el oeste y sureste de la isla. Las nubes bajas del norte se irán disipando. Habrá calima. Temperaturas sin cambios.

Fuerteventura: Alisios intensos en el sur y poca nubosidad, como mucho por la cara oeste y con tendencia a desparecer. Las temperaturas irán de los 21 y los 27 grados en la capital.

Lanzarote: El viento acelerará en el centro y sur. Las nubes se posarán por la mañana en el norte y oeste y se irán retirando y las temperaturas irán de los 22 a los 28 grados en Arrecife.

La Graciosa: Esperamos nubes dispersas por la mañana que perderán protagonismo. El viento se seguirá notando sobre todo en el mar y las temperaturas no variarán demasiado.