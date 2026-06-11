Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 12 de junio

Las previsiones se han ido cumpliendo y el cambio de tiempo ha llegado, este viernes volverá a ser en general un día de poca nubosidad, a lo sumo, a primera hora esas nubes se volverán a situar por el norte de las islas más montañosas y a una cota baja, inferior a los 600 metros de altitud. En las islas orientales abarcarán al amanecer el norte y oeste de las islas y con el paso de las horas, se irán retirando dejando el cielo mucho más despejado.

Imagen RTVC

El viento ha perdido mucha intensidad en las última horas y en las próximas seguirá siendo del nordeste flojo, dominando las brisas en la costa. En la cumbre soplará del suroeste fuerte.

Las temperaturas irán en moderado ascenso sobre todo en zonas de medianías, rondarán los 30 grados en Tenerife e incluso superarán los 32 en el interior de Gran Canaria.

El estado de la mar mejorará y esperamos mar de fondo del nordeste con olas de poco más de un metro de altura por el norte y en canales entre islas. En el sur habrá marejadilla.

El tiempo por islas:

El Hierro: Esperamos pocas nubes en general, a primera hora se harán más visibles por el norte y luego se disiparán. Habrá menos viento y las temperaturas subirán.

La Palma: Las nubes se reducirán en el norte y vertiente este, pero se seguirán viendo al amanecer, no serán importantes. El viento también perderá fuerza salvo en la cumbre.

La Gomera: Intervalos nubosos por el norte a primera hora que tenderán a retirarse a lo largo de la mañana. El viento amainará y las temperaturas irán de los 19 a los 26 grados en la capital.

Tenerife: Las nubes se reducirán y se colocarán de forma dispersa por el norte y hacia Anaga, no serán importantes. Las temperaturas variarán entre los 18 y los 27 grados en Santa Cruz.

Gran Canaria: La panza de burro que volverá a recibir el día perderá consistencia con el paso de las horas, el resto estará despejado habrá menos viento y mucho más calor en el interior.

Fuerteventura: Amanecerá con nubes bajas en la mitad norte y oeste, tenderán a disiparse en pocas. El viento aflojará y las temperaturas irán de los 18 a los 26 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Cielos grises durante las primera horas por el norte y oeste que se irán tornando a azules. Esperamos poco viento y temperaturas entre los 18 a los 26 grados en Arrecife.

La Graciosa: Las nubes bajas estarán presentes desde por la mañana pero a partir del mediodía darán paso a cielos más despejados, el viento irá a menos y las temperaturas subirán.