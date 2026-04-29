Las temperaturas irán en ligero ascenso tanto las mínimas como las máximas y el viento soplará flojo y variable

El tiempo en Canarias | Las nubes serán las protagonistas los próximos días

El ambiente primaveral con abundante nubosidad será el que marque la salida del mes de abril. Esperamos nubes bajas tanto en el norte como en el sur de las islas este jueves con algunos claros en puntos de El Hierro, La Palma y vertientes oeste de Fuerteventura y Lanzarote, de resto será el color gris el que predomine aunque con muy baja probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas irán en ligero ascenso tanto las mínimas como las máximas y el viento soplará flojo y variable, entrarán en juego las brisas costeras. El estado de la mar será de marejadilla en las costas del sur y marejada en las del norte donde las apenas superarán el metro y medio de altura.

Previsión por islas:

El Hierro: Esperamos menos nubes, se verán de forma dispersa y en principio no dejarán lluvia. Las temperaturas serán un poco más altas, en Valverde irán de los 11 a los 17 grados.

La Palma: Las nubes se repartirán por la isla sin llegar a cubrir todo el cielo. Entrarán de tipo alto a última hora, no habrá viento y las temperaturas irán de los 15 y los 22 grados.

La Gomera: Se verán nubes sobre todo en el interior y no serán tan compactas como en los últimos días, no esperamos lluvia y las temperaturas variarán entre los 17 y los 23 grados.

Tenerife: Esperamos nubosidad baja al amanecer sin descartar alguna gota a primera hora por el norte y al última por el este de la isla. Las temperaturas irán de los 17 a los 24 grados.

Gran Canaria: La mayor parte de la nubosidad a medida que avance la jornada y abarcará casi todas las vertientes, salvo la cumbre. Las temperaturas irán en ligero ascenso, no habrá viento.

Fuerteventura: Se verán pocas nubes al amanecer y se generarán por la mitad este sin consecuencias. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 22 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Esperamos pocas nubes por la mañana, luego crecerán por el este, dejando el resto despejado. Las temperaturas en Arrecife se mantendrán entre los 16 y los 22 grados.